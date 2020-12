Station 19 devient juste un peu plus fabuleux que d’habitude cette semaine.

Drag queen et star de cinéma Shangela fait une apparition cette semaine en tant que Jack (Grey Damon) et Dean (Okieriete Onaodowan) sont appelés dans la maison des reines les plus importantes de Seattle pour enquêter sur une fumée potentielle.

Quand ils arrivent, ils ne trouvent aucun feu. Au lieu de cela, ils se retrouvent au milieu d’une performance de synchronisation labiale brûlante avec « Juice » de Lizzo, et ils semblent stupéfaits – comme ils devraient l’être. Vous pouvez avoir un aperçu de la scène dans le clip exclusif ci-dessus!

Malheureusement, la description de l’épisode semble indiquer qu’il y a un incendie électrique réel dans le bâtiment et pas seulement des synchronisations de la lèvre du feu, mais les reines sont entre de bonnes mains avec Jack, Dean et probablement le reste du monde. Station 19 équipage.

Ailleurs à Seattle, Sullivan (Boris Kodjoe) doit faire face à ses actes lors d’une audience pour décider s’il peut rester pompier après avoir volé des stupéfiants. Ben (Jason George), Bailey (Chandra Wilson), Webber (James Pickens Jr.), Emmett (Lachlan Buchanan) et l’ancien chef Dixon (Pat Healy) devront tous témoigner.