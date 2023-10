Dean Cain dit qu’il « devait quitter » la Californie : « Terre du ridicule »

Dean Cain a partagé ses réflexions sur sa décision de quitter la Californie, même s’il pensait qu’il ne quitterait « jamais » le Golden State.

Dans une interview accordée à Fox News Digital, l’acteur de 57 ans, qui joue dans le nouveau film « Condition of Return », a cité un certain nombre de facteurs qui l’ont motivé à vendre sa maison à Malibu pour 6,25 millions de dollars en mai et déménager à Las Vegas.

« Ma maison à Malibu allait être ma maison pour toujours », se souvient Caïn. « C’était là que j’allais mourir, et tout allait bien se passer. Il n’y a pas de meilleure météo. Et j’avais une jolie maison avec les vues les plus incroyables.

« Les gouvernements peuvent ruiner une région. Et c’est ce qui se passe en Californie.

« Que se passe-t-il sous [Democratic California Gov.] Gavin Newsom et les dirigeants démocrates à la Chambre et au Congrès – des gens pour qui je n’ai pas voté.

« En Californie, les gens ont voté pour. Moi non », a-t-il ajouté. « Mais c’est le gouvernement le plus ridicule, une fiscalité incroyable, des réglementations horribles pour les entreprises. Très anti-entreprises. L’impôt sur le revenu des personnes physiques est de 13 — les niveaux les plus élevés — 13, 13,2, quoi qu’il arrive.

« Vous êtes frappé par la taxe sur l’essence la plus élevée du pays. Taxe de vente, taxe sur les aliments, taxe sur l’énergie, taxe sur le gaz naturel. C’est comme s’ils essayaient de taxer les gens de là-bas. »

En plus des impôts élevés, Cain a déclaré à l’animateur de « Fox & Friends », Brian Kilmeade, que le sans-abrisme endémique en Californie et les politiques indulgentes en matière de criminalité conduisaient à un exode massif de l’État.

« Les politiques sont tout simplement terribles. Les politiques fiscales, les politiques laxistes face à la criminalité, les politiques contre les sans-abri », a-t-il déclaré en juin. « Les mesures prises par nos dirigeants en Californie ont chassé tous ceux qui pouvaient vraiment se permettre de partir. Les gens se précipitent dehors en masse. »

Lors d’un entretien avec Fox News Digital, Cain a déclaré qu’il était également en désaccord avec un projet de loi californien qui aurait obligé les juges dans les affaires de garde d’enfants à déterminer si un parent a affirmé l’identité de genre d’un enfant.

« Si je devais me retrouver dans une affaire de garde avec quelqu’un au sujet d’un adolescent qui pensait qu’il était… comme mon fils pensait qu’il était un oiseau, il voulait être un oiseau quand il était jeune », a déclaré Caïn. « Et si je n’avais pas affirmé son caractère d’oiseau, ils auraient peut-être essayé de m’enlever cet enfant. Ce qui fait partie des choses folles qui se produisent en Californie à ce sujet, dans les écoles. «

Le projet de loi, AB 957, proposait à l’origine que les tribunaux statuant sur les affaires de garde doivent examiner si chaque parent affirmait l’identité de genre d’un enfant. Un amendement adopté en juin a ajouté l’affirmation par un parent de l’identité de genre d’un enfant à la norme de l’État sur ce qui constitue la responsabilité parentale dans un pays. Cour de justice pour assurer « la santé, la sécurité et le bien-être de l’enfant ».

Le projet de loi a été adopté le mois dernier par l’Assemblée de l’État, mais Newsom y a opposé son veto lorsqu’il est parvenu à son bureau pour signature.

Caïn a déclaré à Fox News Digital qu’il avait retiré son fils Christopher d’une école publique et l’avait inscrit dans une école chrétienne privée alors qu’ils vivaient en Californie.

« Je n’aimais pas ce qu’ils enseignaient à l’école publique », se souvient-il de sa décision. « Donc, il y a tellement de choses comme ça.

« C’est pernicieux, vous savez, petit à petit. Ça arrive, et ça vous donne juste l’impression de travailler pour Big Brother ou que vous ne pouvez rien faire. J’ai donc dû quitter la Californie. Je suis ravi d’être au Nevada.

« J’ai l’impression qu’ils vont venir me chercher un jour », a plaisanté Caïn. « Et dites : ‘Je suis désolé, monsieur. C’est trop bien pour vous. Vous devez revenir ici avec nous dans ce pays du ridicule.’ J’espère que cela n’arrivera pas. »

Le natif du Michigan a déclaré à Fox News Digital qu’il se sentait chanceux d’avoir l’argent et les ressources nécessaires pour quitter le Golden State.

« Je connais tellement de gens qui veulent quitter la Californie mais qui ne peuvent tout simplement pas le faire », a-t-il déclaré. « Je suis parti. J’ai emménagé à Las Vegas. Je vis au Nevada maintenant. J’ai une maison dix fois plus belle. Je ne plaisante pas. Une maison dix fois plus belle qu’à Malibu. La maison est absolument époustouflante. Magnifique, beau, tout est neuf.

« Je regarde parfois mon fils parce qu’il est là avec moi, et je dis : ‘C’est notre maison, mec. Incroyable' », a poursuivi Caïn. « Et ça coûte moins cher que notre logement à Malibu. »

La star de « Dieu n’est pas mort » ne tarit pas d’éloges sur les autres avantages de vivre au Nevada.

« Il n’y a pas d’impôt sur le revenu et toutes les équipes sportives du monde que nous voudrions aller voir passeront par ici », a-t-il déclaré. « Tous les spectacles que vous pourriez voir. Entrer et sortir de l’aéroport du Nevada ? C’est un jeu d’enfant. »

Cain a admis qu’il avait raté le temps « parfait » à Malibu, mais a souligné que de nombreuses autres régions de Californie connaissaient fréquemment des températures aussi élevées que celles de Las Vegas.

« Je me souviens qu’il y avait des moments où je revenais à Malibu via Calabasas, et il était 109 heures. [degrees] à Calabasas », a-t-il déclaré. « Et au moment où je suis arrivé à Malibu, la température avait chuté de 36 degrés. Alors cette colline, ce sommet de montagne là-bas, qui garde l’air marin et tout ça, c’est incroyable.

« Mais le reste de la Californie, vous savez, montez. Allez à Stockton. Allez à Sacramento », a ajouté Cain. « La Californie est immense et il fait chaud à l’intérieur des terres. C’est un désert. Et à Las Vegas, oui, il fait chaud là-bas. Sans blague. Mon copain m’a dit qu’il me disait : « Tu vas adorer vivre ici, mais il fait chaud. » Juillet et août sont chauds. En dehors de cela, c’est la meilleure chose au monde.

Même s’il a peut-être quitté Hollywood, Caïn est resté occupé avec sa carrière d’acteur. L’ancien animateur de « Ripley’s Believe It or Not » a joué dans cinq projets cette année, dont son dernier film « Condition of Return ».

Dans le thriller psychologique, Cain incarne le psychanalyste Dr Donald Thomas, chargé d’évaluer si une femme qui a récemment commis un massacre est mentalement apte à subir son procès.

L’acteur a déclaré à Fox News Digital qu’il s’était préparé pour ce rôle en s’appuyant sur ses propres expériences avec des criminels en tant que shérif adjoint assermenté dans le comté de Frederick, en Virginie, et officier de police de réserve à Pocatello, Idaho.

« Je connais ce type de personnes, c’est-à-dire les auteurs de crimes comme celui-ci », a expliqué Caïn. « Et donc, je n’ai pas eu besoin de faire beaucoup de recherches pour essayer de comprendre, vous savez, ‘A quoi pensent ces gars ? Que se passe-t-il ?’ Je l’ai vu. Je connais les gars qui font ça pour gagner leur vie. Alors, je les ai regardés. Je les ai écoutés et ensuite j’ai en quelque sorte mis cela en scène. »

Tout au long du film, le personnage de Caïn tente de plonger dans l’esprit d’Eve Sullivan (AnnaLynne McCord), une institutrice catholique qui commet une fusillade de masse dans une église après avoir conclu un « pacte avec le diable afin d’échapper à une vie incontrôlable ».

Alors que le Dr Thomas interroge Eve sur son passé et les événements qui ont conduit à cet acte odieux, les deux commencent à se connecter au cours de leur vie troublée.

Au cours de son entretien avec Fox News Digital, Cain a discuté de sa collaboration avec McCord, 36 ans, et a salué la performance de sa co-star.

« AnnaLynne était si bonne, si merveilleuse et si convaincante », a-t-il déclaré. « C’était très facile pour moi de l’écouter et de réagir à ce qu’elle faisait. C’est un thriller psychologique complet. C’est très amusant et j’ai aimé aller travailler tous les jours. »

McCord avait précédemment déclaré à Fox News Digital qu’au départ, elle ne voulait pas assumer le rôle d’Eve et que filmer la scène du tournage de masse était difficile.

« C’était en fait très intense parce que le jour où nous avons tourné cette scène, la scène où Eve entre dans l’église avec un AR-15, littéralement deux jours de ma carrière, 22 ans de travail pendant lesquels je ne voulais pas aller travailler, et ce jour-là en faisait partie », a déclaré l’ancien de « 90210 ».

Caïn a déclaré à Fox News Digital qu’il pouvait comprendre pourquoi McCord avait du mal à incarner Eve.

« Je suis contente qu’elle ait fait tout le gros du travail parce qu’elle a joué un personnage beaucoup plus complexe et qu’elle a dû traverser bien plus de choses que moi. Donc, je pouvais comprendre pourquoi il serait difficile pour AnnaLynne d’aller travailler tous les jours. , » il a dit. « Je devais juste jouer un médecin qui s’asseyait en face d’elle et lui posait des questions toute la journée. C’était amusant pour moi. J’ai apprécié. »

L’acteur a déclaré qu’il pensait que l’alchimie qu’il avait partagée avec McCord sur le plateau se traduirait à l’écran.

« On ne sait jamais avec certitude, mais je pense que celui-ci le sera certainement », a-t-il déclaré. « Et c’était tout simplement génial parce qu’elle était si dynamique et ce qu’elle traversait était si fantastique. Et on espère toujours avoir une alchimie à l’écran.

« Je ne veux pas trop en dire sur ce qui se passe dans le film, mais disons simplement qu’il n’est pas difficile de se laisser charmer par l’incroyable AnnaLynne et son personnage, aussi étrange que soit son personnage.

« Vous pouvez voir le charme de quelqu’un qui vient de commettre un massacre et qui essaie de vous expliquer de quoi il s’agit », a ajouté Caïn. « Je veux dire, l’idée est la suivante : et s’il vendait votre âme au diable et voulait la récupérer ? N’est-ce pas ? Que feriez-vous pour la récupérer ?

« Et c’est une prémisse assez convaincante pour un film. Et cela commence d’une manière que je n’avais jamais vue venir. »

Cain a également réfléchi au message du film, déclarant à Fox News Digital : « Je suppose que je dirais ‘Faites attention à ce que vous souhaitez.’

« Mon personnage souhaite beaucoup de choses tout au long de ce film », a-t-il ajouté. « Et sa réponse serait certainement : ‘Faites attention à ce que vous souhaitez.’ Parce qu’il va obtenir ce qu’il souhaite. Mais ce n’est pas ce qu’il pense vraiment.

« Condition of Return » est sorti en salles le 22 septembre et est disponible en streaming le 23 octobre.

