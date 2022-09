Dean Cain dit qu’il a refusé d’être l’un des acteurs les mieux payés de la télévision pour élever seul son fils

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Dean Cain a révélé qu’il avait renoncé à d’énormes opportunités de carrière pour élever son fils en tant que père célibataire.

L’acteur de 56 ans, qui a partagé la garde de son fils Christopher avec son ex-petite amie, Samantha Torres, de 2003 jusqu’à ce qu’il obtienne la garde exclusive en 2011, a parlé des sacrifices qu’il a faits dans sa carrière cinématographique et télévisuelle pour se concentrer sur la parentalité.

“Cela a affecté ma carrière comme je ne peux même pas l’expliquer. J’ai refusé d’être l’un des acteurs les mieux payés à la télévision, sinon l’acteur le mieux payé, pour une émission qui a duré six ans”, a-t-il déclaré à Fox News Digital lors d’une projection spéciale. du film dramatique chrétien de 2021 “Dieu n’est pas mort: nous le peuple” la semaine dernière.

Il a poursuivi: “Le contrat était très attrayant. Mais j’étais au milieu d’un conflit de garde, donc je pouvais soit être père, soit prendre ce travail.”

“Cela m’a pris une fraction de seconde, même pas une fraction de seconde”, a ajouté Cain.

Cain et Torres ont été engagés dans une bataille acharnée de 18 mois pour la garde qui s’est terminée par l’attribution à l’ancien couple de la garde conjointe de leur fils alors âgé de 2 ans en 2003.

En 2011, la star de “Vendetta” a assumé la garde exclusive de Christopher, un arrangement mutuellement convenu par Cain et Torres afin que leur fils puisse être élevé dans un même foyer.

Cain a déclaré à Fox News Digital que sa propre expérience en tant qu’adopté avait influencé sa décision de donner la priorité à la paternité plutôt qu’à la carrière. L’acteur et son frère aîné, Roger, ont été adoptés par le réalisateur Christopher Cain après avoir épousé leur mère, Sharon Thomas, en 1969. Le propre fils de Cain, Christopher, porte le nom de son père adoptif.

“Dès qu’on m’a présenté le choix, c’était comme:” Je vais être papa “”, a-t-il déclaré. “Mon père m’a adopté quand j’avais 4 ans, et je sais à quel point cela a été important pour ma vie.”

Il a poursuivi: “Rien dans ma vie n’a été un facteur aussi important que d’avoir mon père là-bas pour m’élever. Les pères à la maison sont un problème tellement énorme et important ici en Amérique et partout dans le monde. Les statistiques confirment à quel point il est plus probable qu’un enfant, surtout un fils, soit en prison ou en difficulté sans père dans le ménage.”

“Et je pense juste que c’est extrêmement important, et je ne changerais jamais ce que j’ai fait en termes d’être un père par rapport à une carrière”, a conclu Cain.

En 2014, le natif du Michigan a joué dans le drame chrétien de Harold Cronk “God’s Not Dead”. Il a joué le rôle de l’homme d’affaires athée Marc Shelley dans le film, qui est devenu un succès au box-office, rapportant 62 millions de dollars sur un budget de 2 millions de dollars.

Cain a déclaré qu’il aimait jouer dans des films religieux et familiaux et qu’il avait choisi des rôles dans ces genres à cause de son fils. Il a rappelé que “Dieu n’est pas mort” était l’un des premiers films religieux dans lesquels il avait joué et que Christopher avait assisté à une projection du film avec sa classe de lycée.

“Toute l’école est allée le regarder, et ça a eu un effet sur tous les enfants”, se souvient-il. “Ça l’a vraiment fait. C’est puissant.”

Il a poursuivi: “Je faisais des films pour enfants depuis un moment pour mon fils. Il venait sur le plateau et nous voyait courir avec un chien, et tous ses amis regardaient ces films. Ce n’étaient pas les gros blockbusters, mais aussi, j’étais un père célibataire.”

“Je n’ai pas pu partir pendant quatre mois. Qui va élever mon fils? Non, ça n’arrivera pas. Donc, je ne l’ai pas fait, et j’ai fait des films qu’il pourrait être dans les parages. J’ai aussi fait différents types de films , mais j’ai vu comment cela l’affectait, et je me suis dit : « C’est génial. »”

Cain est devenu célèbre lorsqu’il a joué le rôle de Superman / Clark Kent dans la série télévisée de super-héros “Lois & Clark: The New Adventures of Superman”, qui s’est déroulée de 1993 à 1997.

L’ancien animateur de “Ripley’s Believe Or Not” a déclaré qu’il assistait régulièrement à des conventions de bandes dessinées pour rencontrer des fans de son personnage emblématique et de la série. Il a déclaré à Fox News Digital qu’il se rendait à cinq Comic-Cons par an dans le monde entier et qu’il avait été surpris et touché par l’impact durable de la série sur les fans.

Cain a noté que même si la série avait été un énorme succès lors de sa diffusion dans les années 1990, les acteurs et l’équipe n’étaient pas en mesure de vraiment voir comment le public réagissait à l’émission puisque les médias sociaux n’existaient pas à l’époque.

Il a expliqué: “Quand je suis à ces Comic-Cons, les gens viennent me voir et me disent:” Votre émission m’a sauvé la vie d’adolescent “ou” C’est mon confort, mon go-to maintenant “. [or] “Je l’ai acheté avec ma grand-mère, et nous avons regardé chaque épisode, et j’ai pu me connecter avec les personnages.””

“Quand vous entendez des choses comme ça, vous vous dites:” OK, nous avons touché beaucoup de vies “et c’était vraiment quelque chose de spécial, et ça en valait la peine”, a déclaré Cain.

“Et ça valait la peine de renoncer à quatre ans et demi de ta vie parce que c’est ce que tu fais quand tu fais une série, surtout si tu es deux des trois protagonistes. Tu n’as pas de jours de congé.”

“Donc, vous allez travailler tous les jours, 18 heures par jour pendant neuf mois et demi par an”, a-t-il ajouté. “Ça devient suffocant, mais ça fait du bien quand on sait qu’on a eu un effet positif sur les gens.”

Lors de la projection spéciale, il a été annoncé qu’un cinquième film de la série “God’s Not Dead” était en préparation. Cain, ainsi que d’autres stars de la franchise David AR White, Isaiah Washington, Ray Wise, Cory Oliver et Brad Heller, sont tous prêts à reprendre leurs rôles dans “God’s Not Dead: Rise Up”, qui commencera la production en Caroline du Sud plus tard cette année .

Cain a déclaré à Fox News Digital que ce serait amusant pour le public de revoir son personnage, Marc, et de voir s’il avait changé du tout puisqu’il “n’avait rien de rédempteur à son sujet” dans le premier film.

“Il ne s’est pas amélioré avec le temps”, a déclaré Cain. “Il est resté très égocentrique et un imbécile. Et c’est la seule personne que je pense dans le film qui n’avait aucune qualité rédemptrice.”

“Ce sera vraiment intéressant de voir où il en est dans celui-ci.”