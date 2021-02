Samsung organise actuellement une vente sur tous ses meilleurs smartphones aux États-Unis. Les offres sont en direct via Amazon et comprennent des réductions sur le Galaxy S21 Ultra 5G, le Galaxy S21 + 5G, le Galaxy S21 5G ainsi que le Galaxy Z Flip 5G et le Galaxy Z Fold2 5G.

Le Galaxy S21 Ultra 5G est en baisse de 200 $ sur toutes ses configurations de mémoire, il commence donc maintenant à 999 $. Le Galaxy S21 + 5G est également en baisse de 200 $, ce qui fait de son prix de départ 799 $. Le Galaxy S21 5G obtient une réduction de prix de 100 $, à partir de 699 $.

Le Samsung Galaxy Z Fold2 5G est tombé à 1799 $, tandis que le Galaxy Z Flip 5G, également réduit de 200 $, est maintenant de 999 $.

Visitez notre page Offres pour voir toutes les annonces disponibles. Les remises sont valables pour les États-Unis, mais si vous habitez ailleurs, il y a encore des offres actives pour vous. Nous passons au peigne fin le marché pour des remises et publions des listes de vendeurs en Europe, au Royaume-Uni, en Inde, au Canada et à l’étranger.