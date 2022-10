Deal Or No Deal revient avec la star populaire d’ITV pour remplacer Noel Edmonds en tant qu’hôte

DEAL Or No Deal est en préparation pour un retour sur ITV – huit ans après sa suppression.

La série originale, dirigée par Noel Edmonds, a été diffusée sur Channel 4 pendant 11 ans jusqu’en 2016.

Des initiés ont révélé qu’ITV travaillait maintenant à redémarrer l’émission populaire qui a vu les candidats choisir l’une des 22 boîtes et jouer contre le banquier dans le but de repartir avec la somme la plus élevée.

La star populaire d’ITV, Stephen Mulhern, a été approchée comme la favorite pour présenter l’émission.

Une source a déclaré: “Deal Or No Deal était absolument énorme à l’époque et a attiré des millions de téléspectateurs.

«ITV pense qu’il y a toujours un énorme appétit pour cela et pense qu’ils pourraient faire un énorme succès de l’émission s’ils le ramenaient.

“Les plans pour le redémarrage en sont aux tout premiers stades et les détails du moment où il pourrait revenir sont étroitement surveillés.

“Il y a eu des discussions autour du retour éventuel de Noel, mais ITV a décidé de donner à l’émission une apparence et une sensation complètement nouvelles.

“Stephen a été approché pour être le nouvel animateur de l’émission, ce qui le passionne.

«Il a vraiment fait ses preuves auprès d’ITV et après avoir obtenu sa propre émission In For A Penny, ainsi que Catchphrase, les patrons pensent que Stephen pourrait être idéal pour cela. ”





Deal Or No Deal a pris fin en août 2016 après 13 séries – et a même eu une tournée d’adieu à travers le pays pour que les fans puissent la regarder une dernière fois.

Parlant de la tournée à l’époque, Noel a déclaré : « Nous pouvons aller n’importe où et c’est quelque chose que je voulais faire depuis des années. Vingt-deux cartons, un téléphone et moi. Où allons-nous apparaître ensuite ? »

La tournée s’est terminée après un an et après 3 000 épisodes, la série s’est terminée pour de bon.

L’année avant sa fin, il a été établi que Deal Or No Deal avait donné plus de 40 millions de livres sterling en prix.

Les téléspectateurs ont passé des années à essayer de découvrir l’identité du banquier mystère et c’est plus tard la star de la télé Stephen qui l’a révélé en tant qu’acteur de Coronation Street, Glenn Hugill.

Le spectacle est l’un des jeux télévisés les plus populaires du Royaume-Uni et a même eu un spin-off de célébrités qui s’est déroulé sur cinq séries.

Le plus grand gagnant a été Louis Walsh, qui a remporté 70 000 £ qu’il a fait don à la Société irlandaise pour la prévention de la cruauté envers les enfants en 2012.

Noel lui-même a joué le dernier épisode de célébrités en septembre 2015 et a remporté 26 000 £ pour Children’s Hospice South West.

