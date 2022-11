Deal: Obtenez un ordinateur portable Samsung gratuit avec Galaxy A13 sous contrat

L’achat d’un nouveau téléphone et d’un ordinateur portable signifie souvent payer plus de 1 000 £, mais il est possible d’obtenir les deux pour une fraction de cela en ce moment.

Mobiles.co.uk propose le dernier téléphone Galaxy A13 de Samsung sous contrat chez Vodafone, avec des prix à partir de 19 £ par mois pendant 24 mois avec 140 £ à l’avance. Cela vous donnera 32 Go de données, mais il est possible d’aller en illimité pour 34£par mois.

Aucun de ces plans n’est particulièrement remarquable, mais ce qui en fait une si bonne affaire, c’est que le Galaxy Book Go est inclus dans le prix. L’ordinateur portable fin et léger de Samsung coûte généralement 369 £, c’est donc une économie importante.

Obtenez le pack Samsung Galaxy A13 et Galaxy Book Go maintenant

Fait intéressant, Vodafone n’offre pas le même forfait si vous achetez le Galaxy A13 directement depuis son site internet. Les prix là-bas commencent à 22 £ par mois plus abordables avec 9 £ à l’avance, mais vous devrez vous engager sur un contrat de 36 mois.

Pour la plupart des gens, le Galaxy A13 est un téléphone à petit budget qui gère les bases. Les points forts incluent un appareil photo principal solide de 50 Mp, une grande batterie de 5 000 mAh et une prise casque, quelque chose que vous ne verrez pas sur de nombreux téléphones de nos jours. Le logiciel One UI de Samsung sur Android est simple, propre et facile à utiliser.

Ensuite, il y a le Galaxy Book Go, qui combine un design attrayant avec de nombreux ports et une grande autonomie de batterie. Vous bénéficiez également d’une connectivité 4G, grâce au processeur Qualcomm.

Alors, quel est le problème ? Malheureusement, les deux appareils souffrent de problèmes de performances. De nombreuses personnes pourront toujours utiliser le Galaxy A13 comme téléphone principal, mais le Galaxy Book Go est plus difficile en ce qui concerne les ordinateurs portables.

Même ainsi, cela vaut la peine de profiter de cet ensemble si vous envisagez un téléphone Samsung à petit budget. Le Galaxy Book Go n’est peut-être pas assez bon pour être utilisé comme ordinateur portable principal, mais il peut être une sauvegarde utile.

Cependant, il n’est pas clair combien de temps cette offre sera disponible. Si c’est quelque chose auquel vous pensez, profitez-en tant que vous le pouvez encore.

Aux États-Unis, le Galaxy A13 est disponible sous contrat via T-Mobile, Verizon et AT&T. Mais aucun ne regroupe le téléphone avec des ordinateurs portables ou d’autres gadgets.

Articles connexes que vous pourriez aimer