Deal: Obtenez un Chromebook Samsung gratuit avec n’importe quel téléphone Galaxy S22

La série Galaxy S23 de Samsung approche à grands pas, mais cela ne signifie pas que vous devez encore oublier les téléphones de l’année dernière.

Les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra sont toujours d’excellents combinés en 2023, et en acheter un est encore plus tentant au Royaume-Uni en ce moment. C’est parce que Samsung propose son Galaxy Chromebook 4, d’une valeur généralement de 299 £, gratuitement avec l’un des téléphones S22.

Mais il y a une mise en garde – vous n’avez pas longtemps. L’offre expire à la fin de aujourd’hui (24 janvier), alors faites vite si vous voulez en profiter. Il convient de noter que cette offre s’applique également au Galaxy S21 FE, si c’est quelque chose que vous préférez.

Obtenez le pack Galaxy S22 et Galaxy Chromebook 4

Obtenez le pack Galaxy S22+ et Galaxy Chromebook 4

Obtenez le pack Galaxy S22 Ultra et Galaxy Chromebook 4

Si cela ne suffit pas, Samsung propose également un abonnement gratuit de 12 mois à Disney+, qui s’élève généralement à 79,90 £. Vous avez jusqu’au 31 janvier pour profiter de celui-ci, et il est également disponible avec les Z Fold 3, Z Flip 3, Z Flip 4, Z Fold 4, S21 FE, S20 FE ou n’importe quelle tablette Tab S8.

Vous connaissez probablement déjà les téléphones Galaxy S22, qui offrent des spécifications de haut niveau sur trois tailles et offrent une fonctionnalité de stylet de type Note via le S22 Ultra.

Mais le Galaxy Chromebook 4 est une option utile pour les bases, combinant un écran de 11,6 pouces avec un design élégant et tous les ports clés. Exécutant le système d’exploitation Chrome de Google, vous disposez également d’un clavier complet et d’un processeur Intel Celeron.

Il n’y a pas d’offre comparable disponible aux États-Unis pour le moment, bien que Samsung propose des offres de reprise très généreuses sur le Galaxy S22 Ultra.

