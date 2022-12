Deal: Obtenez SIX jeux gratuits avec tout achat de casque Pico 4 VR

Le fabricant de VR Pico n’est peut-être pas aussi connu que Meta en Occident, mais la société mène le combat au Quest 2 avec le casque VR tout-en-un Pico 4. Il dispose d’un matériel bien amélioré, y compris des lentilles pancake et une résolution plus élevée que même le Quest Pro, ainsi qu’un design ergonomique, des capacités PC VR et un prix abordable.

Cela rend le fait que Pico offre un énorme six jeux à quiconque investit dans le Pico 4 en ce moment encore plus tentant. Le Pico 4 est déjà moins cher que le Quest 2, à 379,99 £ au Royaume-Uni, mais si vous commandez le casque VR dès maintenant, vous obtiendrez également les jeux suivants entièrement gratuits :

Les Mills Body Combat

Après la chute

Mage des ruines

Sports tout-en-un

Minigolf déambulatoire

Rives de Loci

Tout comme l’accord de Meta sur le Quest 2 pendant le week-end du Black Friday, le pack Pico est disponible via des détaillants tiers, notamment Amazone et Très au Royaume-Uni, ainsi que des détaillants au Danemark, en France, en Italie et en Espagne jusqu’au dixe de janvier 2023.

Ceux aux États-Unis n’ont pas de chance car le casque n’a pas encore atteint les côtes américaines – mais des chuchotements suggèrent que cela pourrait arriver plus tôt que tard.

Pourtant, ceux du Royaume-Uni et d’Europe vont être régalés, le Pico 4 représentant la seule véritable menace pour le très populaire Quest 2 de Meta. Nous avons loué le matériel haut de gamme, la conception compacte et les performances rapides dans notre revue Pico 4, attribuant au casque quatre étoiles et le prix recommandé par Tech Advisor.

Ce n’est pas le concurrent parfait – certains des plus grands titres VR sont publiés par Meta et ne viendront probablement pas sur le Pico 4 de si tôt – mais la bibliothèque de jeux sur le casque est en constante expansion. Il faudra juste un peu de temps pour rattraper Meta !

Pour voir comment le Pico 4 se compare à la concurrence, jetez un œil à notre sélection triée sur le volet des meilleurs casques VR, et si vous êtes plus tenté par le casque de Meta, nous couvrons les dernières offres Quest 2 séparément.