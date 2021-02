Les Samsung Galaxy Buds Pro sont sur le marché depuis moins d’un mois et bénéficient déjà de leur première remise. Normalement 200 $, les écouteurs TWS phares sont en baisse de 15% à 170 $ via Woot. De plus, les clients Amazon Prime bénéficieront de la livraison gratuite. Les trois options de couleur sont remises.

Malheureusement pour ceux qui vivent en dehors des États-Unis, il ne semble pas y avoir d’accord. Pire encore, les prix européens sont un peu plus élevés à 230 €.

Les Samsung Galaxy Buds Pro associent une conception intra-auriculaire à isolation naturelle à une suppression active du bruit. Leurs deux haut-parleurs promettent un son impressionnant. Nous venons de commencer notre examen des Galaxy Buds Pro, alors restez à l’écoute!

La source