Deal: le Samsung Galaxy S20 FE 5G est actuellement baissé à 549 $

La variante Samsung Galaxy S20 FE 5G 128 Go qui a été lancée à 700 $ aux États-Unis est actuellement disponible pour 549 $ sur Amazon. Et si vous décidez de l’acheter sur le site officiel de Samsung, vous devrez débourser 600 $.

Samsung a également réduit le prix du modèle de 256 Go de 770 $ à 670 $. Cependant, vous pouvez obtenir le modèle 128 Go pour aussi peu que 140 $ et la variante 256 Go pour 210 $ si vous échangez votre ancien smartphone.

La réduction sur les variantes de 128 Go et 256 Go sur la boutique en ligne de Samsung s’applique à la fois aux unités déverrouillées et verrouillées par l’opérateur.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G est alimenté par le SoC Snapdragon 865, contrairement à la variante 4G qui a un chipset Exynos 990 à la barre.

Le S20 FE 5G est construit autour d’un écran 6,5 “FullHD + Super AMOLED 120Hz, qui a un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique. Il a également un trou au centre pour la caméra selfie 32MP.

À l’arrière se trouve une configuration à trois caméras comprenant un téléobjectif principal de 12 MP, un téléobjectif de 12 MP et un téléobjectif de 8 MP. Et garder les lumières allumées est une batterie de 4500 mAh avec une charge filaire de 25 W et une charge sans fil de 15 W.

Vous pouvez lire notre critique écrite détaillée du Samsung Galaxy S20 FE 5G pour tout savoir à ce sujet, ou regarder la critique vidéo ci-dessous.

