Deal: Galaxy S21 ne coûte que 674,99 $, le moins cher qu’il ait jamais été

Le plus petit et le moins cher de Samsung de son trio de produits phares du début de 2021 est maintenant moins cher que jamais auparavant – mais pas plus petit.

Nous parlons bien sûr du Galaxy S21, qui se vend normalement aux États-Unis au prix de 799,99 $ dans sa configuration de base avec 128 Go de stockage. Eh bien, pour le moment, vous pouvez en acheter un sur Amazon pour seulement 674,99 $, soit 125 $ de moins que d’habitude et le prix le plus bas que nous ayons vu pour ce modèle jusqu’à présent.

Mais attendez, il y a plus. Si vous souhaitez passer à la version 256 Go, celle-ci ne coûte que 699,99 $, ce qui signifie que vous pouvez doubler votre espace de stockage pour seulement 25 $ – prenez cela, Apple. C’est aussi une offre spéciale, cependant, que vous pouvez trouver à la fois sur Amazon et B&H.

La seule mise en garde ici est que nous ne savons pas combien de temps ces offres dureront, donc si vous êtes intéressé par un Galaxy S21 et que vous aimez ces prix, vous devriez probablement cliquer sur Acheter dès que possible. Si vous êtes sur la barrière du téléphone, peut-être que notre examen approfondi peut vous aider à décider s’il est fait pour vous.

Via