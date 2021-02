Deal: achetez un Nokia 8.3 pour seulement 379,99 $

HMD Global a lancé le Nokia 8.3 5G aux États-Unis l’année dernière pour la somme exorbitante de 699,99 $, ce qui n’est certainement pas un prix qui le ferait se vendre comme des petits pains chauds.

Avance rapide de quelques mois et aujourd’hui, vous pouvez profiter d’une nouvelle offre chez B&H qui ramène le prix du téléphone à un niveau beaucoup plus acceptable. Nous parlons de 379,99 $, débloqué.

Cette offre est toutefois limitée dans le temps, car elle se termine le 20 février à 23 h 59 HNE, donc si vous êtes intéressé, assurez-vous d’agir rapidement.

Le Nokia 8.3 5G dispose d’un écran tactile IPS de 6,81 pouces 1080×2400, du chipset Snapdragon 765G à la barre, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage extensible, d’un appareil photo principal de 64 MP, d’un ultra-large 12 MP, d’une macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP, ainsi qu’un vivaneau selfie de 24 MP et une batterie de 4500 mAh qui se recharge jusqu’à 18W. Il exécute Android 10 prêt à l’emploi, mais devrait recevoir une mise à jour d’Android 11 soit au moment où vous l’allumez pour la première fois, soit peu de temps après.