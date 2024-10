Deadspin perd sa tentative de lancer une action en diffamation suite à un article accusant un jeune fan des Chiefs de racisme

DOVER, Del. — Un juge du Delaware a refusé de rejeter une action en diffamation contre le site Web sportif Deadspin suite à un article accusant un fan de la NFL âgé de 9 ans et sa famille de racisme en raison de sa tenue vestimentaire le jour du match.

La poursuite a été déposée par les résidents californiens Raul Armenta Jr. et son épouse Shannon, en leur nom et au nom de leur fils Holden, qui a assisté à un match entre les Chiefs de Kansas City et les Raiders de Las Vegas en novembre dernier.

Selon le procès, Holden, appelé dans le procès « HA », est un fan des Chiefs qui aime également l’héritage indien Chumash de sa famille. Il portait un maillot des Chiefs pour le match, avec son visage peint à moitié rouge et à moitié noir, et une coiffe amérindienne en costume. Holden a eu l’occasion de poser avec les pom-pom girls des Raiders et a également été brièvement montré lors de la retransmission télévisée du match, avec sa peinture faciale rouge et noire visible. Un photographe d’Associated Press a également capturé une image de Holden montrant les deux côtés du visage peint du garçon.

Cependant, en utilisant une capture d’écran qui ne montrait que le côté du visage de Holden peint en noir, l’écrivain de Deadspin, Carron Phillips, a publié le lendemain un article accusant le garçon d’être raciste.

« La NFL doit se prononcer contre le fan des Chiefs de Kansas City au visage noir et à la coiffure autochtone », peut-on lire dans le titre de l’article. «Ils redoublent de racisme», lit-on dans un sous-titre. « Vas-tu dire quelque chose, Roger Goodell ? – une référence au commissaire de la NFL.

Dans l’article, Phillips écrivait que le garçon avait « trouvé un moyen de haïr à la fois les Noirs et les Amérindiens ». Il a suggéré que ses parents lui avaient enseigné la « haine ».

Deadspin a publié l’article sur X, générant plus de 18 000 commentaires et une « note communautaire » clarifiant sa fausseté. Phillips, décrit dans le procès des Armentas comme « quelqu’un qui gagne sa vie grâce à de vicieuses attaques raciales », a néanmoins redoublé d’efforts.

« Pour les idiots dans mes mentions qui traitent cela comme un acte inoffensif parce que l’autre côté de son visage était peint en rouge, je pourrais faire valoir que cela rend les choses encore pire », a écrit Phillips sur X. « Vous êtes tous les ceux qui détestent les Mexicains mais portent des sombreros à Cinco.

Les Armentas ont commencé à recevoir des messages haineux et des menaces de mort, une personne menaçant de tuer Holden « avec une déchiqueteuse à bois », selon le procès. Les Armentas disent avoir demandé à plusieurs reprises à Deadspin de retirer l’article et de s’excuser. En réponse, Deadspin a plutôt a republié une version éditée qui conservait les accusations de racisme et continuait à afficher la photo de Holden. Deadspin a ensuite mis à jour l’article à nouveau, supprimant la photo de Holden et modifiant le titre pour lire : « La NFL doit interdire les coiffures autochtones et les peintures faciales culturellement insensibles dans les tribunes. »

« Nous regrettons toute suggestion selon laquelle nous attaquions le fan ou sa famille », peut-on lire dans l’article.

Insatisfaits des mises à jour de Deadspin au lieu d’excuses formelles et de rétractation, les Armentas ont intenté une action en justice pour diffamation.

Lundi, le juge de la Cour supérieure Sean Lugg a rejeté la requête de Deadspin visant à rejeter le procès des Armentas, rejetant les arguments selon lesquels l’article était une opinion et donc protégé de toute responsabilité pour diffamation.

« Deadspin a publié l’image d’un enfant affichant son fandom passionné comme toile de fond pour sa critique des efforts de diversité de la NFL et, dans sa description de l’enfant, a franchi la ligne fine protégeant son discours des allégations de diffamation », a écrit le juge.

« Après avoir examiné la plainte, le tribunal conclut que les déclarations de Deadspin accusant HA de porter un visage noir et une coiffure autochtone « pour haïr les Noirs et les Amérindiens en même temps », et que ses parents lui ont enseigné cette haine, sont fausses. des affirmations de fait et sont donc passibles de poursuites », a ajouté Lugg.

Lugg a également refusé de rejeter le procès en se basant sur l’argument de Deadspin selon lequel il aurait dû être déposé en Californie, où vivent les Armenta, au lieu du Delaware, où l’ancienne société mère de Deadspin, G/O Media, est constituée. Un mois après que les Armentas ont déposé leur plainte, G/O Media a vendu le site Web Deadspin à Lineup Publishing et tout le personnel a été licencié.

« Deadspin et Carron Phillips n’ont jamais montré le moindre remords pour avoir utilisé un garçon de 9 ans comme ballon de football politique », a déclaré Elizabeth Locke, avocate des Armentas, dans un e-mail. « La famille Armenta a hâte de recueillir les dépositions et de présenter cette affaire à un jury lors du procès. »

G/O Media et l’un de ses avocats n’ont pas immédiatement répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires.