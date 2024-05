Le Deadpool et Wolverine un nouveau seau à pop-corn a été révélé.

Jeudi, la star Ryan Reynolds a dévoilé une publicité suggestive (ci-dessous) taquinant le seau de pop-corn vaguement coquin pour la prochaine équipe de super-héros de Marvel. Le seau est un casque Wolverine avec une bouche très grande ouverte. Cette décision fait suite à la promesse du chef de Marvel, Kevin Fiege, d’une conception « grossière et grossière » pour le seau.

« Dans quelques années, ils se souviendront de 2024 comme du début de la guerre des seaux de pop-corn », a écrit Reynolds.

Dans la vidéo, une main gantée caresse le casque, du pop-corn tombe sur son « visage », puis du beurre coule sur son côté (nous sommes convaincus qu’aucune explication supplémentaire n’est nécessaire).

Sur le côté du seau, « Designed by Deadpool » est griffonné en rouge.

Reynolds a d’abord taquiné le seau quelques minutes après le Deadpool et Wolverine bande-annonce diffusée pendant le Super Bowl : « Attendez de voir le seau de pop-corn Deadpool », a-t-il écrit.

Tandis que Feige a fait la promotion du seau à pop-corn à CinemaCon en avril.

« Nous avons demandé à Deadpool de concevoir un seau à pop-corn pour Deadpool et Wolverine« , a déclaré Feige au public des exposants. « Et je ne veux pas le gâcher, mais je dirai qu’il y a des films qui fabriquent par inadvertance des seaux à pop-corn grossiers et grossiers, et puis il y a des seaux à pop-corn conçus par Deadpool. »

On ne sait pas encore quelles chaînes de cinéma proposeront le seau, ni son coût, mais auparavant, les seaux de nouveauté coûtaient entre 25 et 50 dollars.

Le déménagement suit Dune : deuxième partiele seau à pop-corn AMC d’, devenu viral suite à un Saturday Night Live sketch se moquant de lui parce qu’il ressemble à un jouet sexuel plutôt douloureux.

Ces nouveautés ont constitué une véritable augmentation des revenus pour les cinémas. L’été dernier, le chef d’AMC, Adam Aron, avait prédit une édition spéciale de 25 000 exemplaires. Barbie Les Corvettes se vendraient à la fin du week-end d’ouverture à 34,99 $ pièce. Il avait raison, ce qui signifiait près d’un million de dollars de revenus.

Deadpool et Wolverine est le premier film de super-héros classé R de Marvel et fait suite à l’acquisition de la franchise par Disney dans le cadre de la 20th Century Fox en 2019.

Deadpool et Wolverine sortira en salles le 26 juillet.