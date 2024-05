merveille

La première version classée R des studios Disney Marvel, Deadpool et Wolverine, est déjà en plein essor huit semaines avant sa sortie après avoir déjà récolté quelque 8 millions de dollars de ventes de billets le premier jour. Le film réalisé par Shawn Levy, Ryan Reynolds et Hugh Jackman, avec Threequel, sort le 26 juillet. C’est assez remarquable pour un film classé R deux mois avant sa sortie.

Bien qu’il n’y ait pas de compensations directes sur Deadpool et Wolverine ventes de billets dans l’histoire post-Covid, sa trésorerie actuelle dépasse les ventes de billets à l’avance 24 heures sur Warner Bros/DC. Le Batman (6,5 millions de dollars), Disney Marvel Studio Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 (6 millions de dollars) et la cote R de Lionsgate John Wick : Chapitre 4 (1,4 M$). Le Batman et GOTG3 ouvert aux week-ends respectifs de 3 jours de 134 M$ et 118,4 M$.

Deadpool et Wolverine a été prévu comme l’un des rares piliers qui fonctionneront vraiment cet été et ramèneront un public de masse. Les autres titres incluent À l’envers 2, Moi, moche et méchant 4 et Tornades.

Le patron d’AMC, Adam Aron, était aux anges sur Twitter à propos de la nouvelle de Deadpool et Wolverine, écrivant : « Quelque 200 000 cinéphiles ont déjà acheté leurs billets AMC. Cela représente plus de ventes de billets pour le premier jour chez AMC que pour tout autre film classé R. »

Combinés, deux Dead Pool les films ont rapporté 1,56 milliard de dollars au box-office mondial. Cette partie de la franchise Marvel était auparavant gérée par la 20th Century Fox avant la fusion de Disney.

La première Dead Pool en février 2016, il a ouvert à 132,4 millions de dollars aux États-Unis, tandis que le deuxième film a ouvert à 125,5 millions de dollars début mai 2018.