Deadpool & Wolverine – Bande-annonce officielle de sortie numérique et Blu-Ray

Regardez la dernière bande-annonce de Deadpool & Wolverine, annonçant que le film Deadpool et Wolverine de Marvel Studios sortira en numérique le 1er octobre 2024 et en Blu-Ray le 22 octobre.

Le film MCU met en vedette Ryan Reynolds, Hugh Jackman, Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni et Matthew Macfadyen.

Kevin Feige, Ryan Reynolds, Shawn Levy et Lauren Shuler Donner produisent avec Louis D’Esposito, Wendy Jacobson, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Rhett Reese, Paul Wernick, George Dewey et Simon Kinberg en tant que producteurs exécutifs. Deadpool & Wolverine est écrit par Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick, Zeb Wells et Shawn Levy.