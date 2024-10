Deadpool et Wolverine ont presque eu une chanson d’ouverture différente

Deadpool et Wolverine a presque dit Bye Bye Bye à son numéro de danse d’ouverture désormais emblématique, car l’inclusion de la chanson à succès de NSYNC est arrivée tard dans la production, et un boys band rival était un concurrent sérieux pour la sérénade d’ouverture. La scène voit Deadpool (Ryan Reynolds) profaner la tombe de Logan (Hugh Jackman) pour confirmer qu’il est réellement mort. Lorsque les agents de TVA appréhendent Deadpool, il utilise le squelette d’adamantium de Logan pour les tuer brutalement, prenant de courtes pauses pour danser sur l’hymne de NSYNC.







Lors d’une interview avec MovieWeb, Deadpool et Wolverineles éditeurs, Dean Zimmerman et Shane Reida révélé que la scène de danse d’ouverture comportait presque une chanson à succès des Backstreet Boys, ainsi qu’un certain nombre de classiques intemporels dans les premières versions du film. Le premier montage du film s’ouvrait sur un ton très différent. Comme l’explique Shane Reid, « En fait, cela a commencé avec la chanson ‘The Gambler’ de Kenny Rogers, sur laquelle tous nos aperçus ont été coupés. »





Cependant, pendant la production, ni les éditeurs, Hugh Jackman, Ryan Reynolds ni Shawn Levy ne pensaient que la chanson fonctionnait au sein de la scène. Reid a expliqué, « À un moment donné, le film a adopté un langage différent. La chanson ne fonctionnait pas tout à fait avec la même énergie que nous souhaitions donner à cette scène. » Pendant le processus de montage, Shane Reid a en fait utilisé « Sharp Dressed Man » de ZZ Top comme piste d’espace réservé, avant qu’une décision finale ne soit prise.

« Nous avions sept ou huit chansons que nous aurions pu essayer en parallèle », » continua Reid. La set list a été réduite à deux principaux prétendants. « Bye Bye Bye » de NSYNC et un hit anonyme des Backstreet Boys. Dean Zimmerman a poursuivi : « En fin de compte, cela se résumait aux deux boys bands différents. Je pense que nous avions une chanson des Backstreet Boys là-dedans. » La chanson finale a été décidée par un petit jury de collaborateurs du film. Zimmerman a expliqué :





En une heure, nous avons fait un mini test avec quelques personnes de confiance dans la production, et NSYNC était sans conteste le favori.





« C’est Deadpool. Nous pouvons faire ce que nous voulons. »

Au cours de la conversation, Dean Zimmerman et Shane Reid ont expliqué que Deadpool et Wolverine est le produit de ses très nombreux collaborateurs. Dean Zimmerman devait initialement monter le film lui-même. Cependant, Shane Reid a été recruté plus tard en pré-production sur recommandation de Blake Lively. Les deux hommes sont rapidement devenus de proches collaborateurs et, en échangeant plusieurs idées, ont réussi à créer certaines des Deadpool et Wolverineles scènes les plus appréciées de. Le doyen Zimmerman a expliqué :





« Ce genre de séquences est génial parce qu’elles commencent dans un sens et se terminent complètement différemment. Ce que j’avais fait était entièrement planifié, chorégraphié. Ensuite, laisser Shane entrer avec son génie d’être complètement libre et se déchaîner et prendre une direction complètement différente a également révélé la façon dont nous avons abordé le reste du film. Ce qui était gravé dans la pierre, ou pré-chorégraphié, ou autre – non, plus maintenant.

Deadpool et Wolverine est désormais disponible à l’achat sur les médias domestiques et les plateformes numériques. En plus du montage cinéma du film, les extras DVD et Blu-Ray incluent les commentaires de Shawn Levy et Ryan Reynolds, des scènes supprimées impliquant un personnage préféré des fans, des séquences et des interviews des coulisses, et ces bêtises si importantes. et autres.