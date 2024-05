DEADPOOL ET WOLVERINE bat le record historique de ventes de billets pour un film classé R

La première bande-annonce de Deadpool et Wolverine a battu des records mondiaux en février en marquant 365 millions de vues en 24 heures, et les débuts du MCU de Merc With a Mouth ont maintenant battu un autre record de pré-sortie.

Les billets ont été mis en vente plus tôt cette semaine avec un nouveau teaser (consultez-le ci-dessous), et le PDG d’AMC Theatres, Adam Aron, a annoncé que le film en équipe de super-héros a vendu plus de billets le premier jour que tout autre film classé R. film dans l’histoire de l’entreprise.

Il ne s’agit bien sûr que d’une chaîne de cinéma, mais AMC est la plus grande au monde, avec la plus grande part du marché américain du cinéma, devant Regal et Cinemark.

La perspective de voir Wade Wilson de Ryan Reynolds unir ses forces avec Logan de Hugh Jackman est clairement un énorme attrait, et même s’il reste évidemment à voir comment le film se comportera finalement au box-office, c’est un très bon signe.

Marvel Studios a vraiment besoin d’une victoire au box-office après une série de films décevants, dont le récent Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie et Les merveilles – qui est en fait devenu le film le moins rentable de l’histoire du MCU.

De nombreux grands films ouvriront en mai, juin et juillet. Y compris Deadpool & Wolverine avec Ryan Reynolds et Hugh Jackman. Ouverture le 25 juillet. Quelque 200 000 cinéphiles ont déjà acheté leurs billets AMC. Il s’agit de plus de ventes de billets pour le premier jour chez AMC que pour tout autre film classé R.… pic.twitter.com/BSpNKndFwr – Adam Aron (@CEOAdam) 22 mai 2024

« Marvel Studios présente leur erreur la plus importante à ce jour – Deadpool & Wolverine, » lit le nouveau synopsis. « Un Wade Wilson apathique travaille dur dans la vie civile. Ses jours en tant que mercenaire moralement flexible, Deadpool, sont derrière lui. Lorsque son monde natal fait face à une menace existentielle, Wade doit à contrecœur s’habiller à nouveau avec un encore plus réticent… réticent ? Le plus réticent ? Il doit convaincre un Wolverine réticent de – Putain, les synopsis sont tellement stupides.

Outre Ryan Reynolds et Hugh Jackman dans les rôles-titres, Deadpool et Wolverine verra Morena Baccarin (Vanessa), Leslie Uggams (Blind Al), Rob Delaney (Peter), Brianna Hildebrand (Negasonic Teenage Warhead) et Shioli Kutsuna (Yukio) revenir en tant que personnages respectifs, et ils seront rejoints par les nouveaux arrivants de la franchise Emma. Corrin (La Couronne) et Matthew Macfadyen (Succession), qui incarnera un agent de télévision et la méchante homologue de Charles Xavier, Cassandra Nova.

Shawn Levy réalise Deadpool et Wolverine d’après un scénario de Ryan Reynolds, Rhett Reese, Paul Wernick et Zeb Wells.

Le film devrait sortir dans les salles américaines et canadiennes le 26 juillet et sera disponible en IMAX, RealD 3D, Dolby Cinema, 4DX, Cinemark XD et sur écrans premium partout.