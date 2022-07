‘Deadpool’ et ‘Logan’ complètent la programmation de films Disney Plus ‘X-Men’

La bibliothèque Marvel sur Disney Plus a eu plus de bêtises et d’action violente de Wolverine vendredi, alors que Dead Pool, Deadpool 2 et Logan est venu au service aux États-Unis. Les trois films sont des aventures X-Men et ne fait pas partie de la Univers cinématographique Marvel continuité.

Les films comiques Deadpool de Ryan Reynolds sont sortis en salles en 2016 et 2018, tandis que l’incroyable Logan de Hugh Jackman – la neuvième et apparemment dernière fois de l’acteur jouant Wolverine – est sorti en 2017. Tous les trois sont beaucoup plus violents et grossiers que votre Marvel typique. tarif, Disney a donc rappelé aux abonnés “de revoir leurs paramètres de contrôle parental pour garantir une expérience de visionnage la plus appropriée pour eux et leur famille”.

Reynolds a souligné les ajouts en faisant allusion à certains moments sombres des films Disney dans un Instagram Publier jeudi.

“Nous sommes censés annoncer que Logan et Deadpool seront bientôt les premiers films classés R sur Disney Plus.” il a écrit. “Mais nous savons tous que certains films Disney devraient déjà être classés R pour traumatisme irréversible.”

Avec ces ajouts, The Wolverine et Nouveaux mutants seront les seuls films absents de la gamme X-Men sur Disney Plus. Cette série de films a été initialement publiée par 21st Century Fox, mais est devenue la propriété de Disney après que le géant des médias a acquis Fox en 2019. Nous savons que Reynolds revient pour le Ensemble MCU Deadpool 3dont ses auteurs promettent qu’il garder la gueule fétide du héros intacte.

Jackman ne reviendra peut-être pas en tant que Wolverine, bien qu’un camée soit possible. Les aventures récentes de Marvel ont apparemment été construire vers l’introduction des X-Men, donc les fans seraient sans aucun doute ravis de revoir sa version du personnage.

