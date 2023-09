https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/414731/414731_600x315.jpg

Bien avant que l’univers cinématographique Marvel (MCU) ne devienne la franchise la plus rentable de l’histoire, les premiers films de super-héros à changer de sous-genre et à démontrer son potentiel étaient X-Men de Fox. Deadpool 3, bien que techniquement Il fera partie du MCU, il aura plusieurs personnages de cette franchise, c’est ce que disaient les rumeurs et maintenant le réalisateur Shawn Levy le confirme.

Bien que les films mutants aient connu des hauts et des bas, ils ont eu plusieurs épisodes de haute qualité, tels que X-Men 2, First Class, Days of Future Past et Logan. Et des acteurs comme Hugh Jackman (Wolverine), Patrick Stewart (Charles Xavier) et Michael Fassbender (Magneto) sont appréciés des fans et accepteront difficilement une refonte.

En entretien avec Film totalLe réalisateur de Deadpool 3, Shawn Levy, a déclaré que le film ne pouvait pas échapper à l’héritage des X-Men (via Film de bande dessinée) :

Deadpool et Wolverine sont des personnages emblématiques de Marvel ; plus précisément, des personnages emblématiques de l’ère Marvel de Fox. Nous n’allons pas prétendre : « Oh, nous avons claqué des doigts et tout à coup, l’héritage de Fox n’existe plus, et il a façonné une grande partie de ce que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de MCU. » Fox a également façonné la carrière de Ryan, celle de Hugh et la mienne. Il y a donc beaucoup d’histoire là-bas, et il y a beaucoup d’histoire Marvel chez Fox. Et cela fait certainement partie de notre narration.

