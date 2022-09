“Deadpool 3” présentera le retour de Hugh Jackman en tant que Wolverine, confirme Ryan Reynolds

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Hugh Jackman devrait reprendre son rôle de Wolverine dans “Deadpool 3”.

Ryan Reynolds, qui joue Deadpool, s’est rendu sur Twitter mardi pour annoncer que Jackman entrera dans l’univers cinématographique Marvel dans le troisième film à venir.

“Nous sommes extrêmement tristes d’avoir raté D23 mais nous travaillons très dur sur le prochain film de Deadpool depuis un bon moment maintenant”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son Twitter.

“J’ai dû vraiment chercher mon âme sur celui-ci, sa première apparition dans le MCU doit évidemment se sentir spéciale. Nous devons rester fidèles au personnage, trouver une nouvelle profondeur et une nouvelle motivation, un nouveau sens.”

Reynolds a légendé la publication sur les réseaux sociaux: “J’ai du mal à garder ma bouche cousue à propos de celui-ci”, avec un emoji croisant des épées.

“Chaque Deadpool doit se démarquer et se démarquer. Cela a été un défi incroyable qui m’a forcé à descendre, profondément à l’intérieur et je n’ai rien”, a poursuivi Reynolds dans la vidéo comique.

“C’est juste complètement vide ici et c’est terrifiant. Mais nous avons eu une idée…”

“Hey Hugh, tu veux jouer à Wolverine une fois de plus ?”

La star des “X-Men” a répondu avec désinvolture par “Ouais, bien sûr Ryan”, alors que Jackman montait les escaliers derrière Reynolds.

L’annonce vidéo s’est terminée avec Reynolds haussant les sourcils et clôturant avec la chanson ” I Will Always Love You ” de Whitney Houston ; cependant, la légende disait de façon comique “J’aimerai toujours Hugh”. Des textes apparaissent lentement sur l’écran qui lit “Coming Hughn” en grosses lettres rouges, car le film devrait sortir en salles le 6 septembre 2024.

“Deadpool 3” rejoindra officiellement l’univers cinématographique Marvel après l’achat de 20th Century Fox par Disney en 2019. Les fans de “X-Men” ont vu Jackman pour la dernière fois dans le rôle de Wolverine dans le film “Logan” en 2016.

Après avoir travaillé avec Reynolds sur “Free Guy” et “The Adam Project”, Shawn Levy dirigera “Deadpool 3”.