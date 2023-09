Deadpool 3 pourrait ramener les dents de sabre de Liev Schreiber

Ahsoka sort une « nouvelle » affiche pour un retour Mandalorien étoile. Disney tease son nouveau Chair de poule montrer. Le nouveau de Netflix Enfants espions le film reçoit une nouvelle bande-annonce apocalyptique. De plus, que se passe-t-il Futurama et American Horror Story : Délicat. Pour moi, mes spoilers !

Qui devrait être le nouveau Wolverine ? Choix io9

Dead Pool 3

Selon l’initié du divertissement @DanielRPK, Liev Schreiber reprendra son rôle de Sabretooth dans Dead Pool 3.

Le corbeau

Date limite rapporte que Lionsgate a signé un « accord à huit chiffres » pour les droits nationaux de Le corbeau redémarrage avec Bill Skarsgård, FKA Twigs et Danny Huston. Le film devrait sortir l’année prochaine.

Cinq nuits chez Freddy

Selon une nouvelle annonce sur le Théâtres AMC site web, Cinq nuits chez Freddy dure 1 heure et 50 minutes.

Scie X

Le calendrier maya devient une scie à déchirer mortelle sur une nouvelle affiche pour Scie X— gracieuseté de À venir.

Photo : Porte des Lions

Enfants espions : Armageddon

Nous pouvons être tranquilles en connaissant les Spy Kids reviendra ce 22 septembre sur Netflix selon une nouvelle bande-annonce de Armageddon.

Enfants espions : Armageddon | Bande-annonce officielle | Netflix

American Horror Story : Délicat

Anna se prépare pour la saison des récompenses dans le synopsis de « Rockabye », le deuxième épisode de American Horror Story : Délicat.

C’est la saison des récompenses et Anna est prête à devenir un acteur majeur en lice. Après une rencontre effrayante qui la convainc qu’elle est suivie, elle commence à se demander à qui elle peut faire confiance. Écrit par Halley Feiffer ; réalisé par Jennifer Lynch.

[[Spoiler TV]

Archer

Lana surveille plusieurs missions depuis sa nouvelle salle de contrôle dans le synopsis de « Mission Out of Control Room », le septième épisode de ArcherC’est la dernière saison.

Lana surveille les missions simultanées dans sa salle de contrôle ultramoderne, mais Archer et le gang rencontrent des difficultés techniques. Écrit par Asha Michelle Wilson.

[[Spoiler TV]

Futurama

Spoiler TV contient également des photos de « Zapp Gets Canceled », l’épisode de cette semaine de Futurama. Cliquez pour voir le reste.

Lorsque Zapp Brannigan est annulé pour comportement grossier, Leela prend la relève en tant que capitaine du Nimbus pour une mission critique.

Photo : Hulu

Photo : Hulu

Photo : Hulu

Star Wars : Ahsoka

Carson Teva est le dernier personnage à profiter du sien Star Wars : Ahsoka affiche de personnage. De même, il a apprécié son identique Le Mandalorien affiche plus tôt cette année.

sss

Castlevania : Nocturne

Autre part, À venir a une nouvelle affiche pour Castlevania : Nocturnepremière ce 28 septembre sur Netflix.

Photo : Netflix

Chair de poule

Disney+ a également publié un teaser pour son nouveau Chair de poule série diffusée le 13 octobre.

Ne clignez pas des yeux | Chair de poule | Disney+

Un meurtre au bout du monde

Enfin, un hacker doit résoudre un meurtre survenu dans un manoir isolé hébergé par Clive Owen dans la bande-annonce de Un meurtre au bout du mondeune nouvelle série limitée diffusée en novembre sur Hulu.

Un meurtre au bout du monde | Bande-annonce officielle | Effets

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.