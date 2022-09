Deadpool 3: Hugh Jackman revient en tant que Wolverine, explique la chronologie du MCU avec Ryan Reynolds

Pour son troisième film, Dead Pool se déplace dans le Univers cinématographique Marvel. Et un autre visage familier arrive avec nous.

Hugh Jackman jouera Wolverine dans Deadpool 3. Ryan Reynolds, qui joue Deadpool, a annoncé l’intrigue et la décision de casting dans une vidéo publiée mardi et plus taquiné Mercredi.

Le film est sur le point de sortir en salles le 6 septembre 2024. (Oui, désolé, 2024.)

“Difficile de garder ma bouche cousue à propos de celui-ci”, Reynolds tweeté accompagné de la courte vidéo. (“Bouche fermée cousue” fait référence à une scène à la fin du film de 2009 X-Men Origins: Wolverineoù Reynolds apparaît comme Deadpool avec une bouche cousue.)

Il ajoute que la première apparition de Deadpool dans le MCU doit être spéciale, car des scènes montrent Reynolds s’entraînant, utilisant les toilettes et versant Aviation American Gin – Reynolds détient une participation financière dans l’entreprise — dans une tasse de café.

Reynolds avoue ensuite que “nous avons eu une idée (pour rendre le film spécial)” avant de s’adresser à Jackman, qui se promène dans l’arrière-plan.

“Hey, Hugues ?” Reynolds appelle. “Tu veux jouer à Wolverine une fois de plus ?”

Jackman est d’accord, et de grands mots annoncent que le film est “COMING HUGHN”, avec la date de sortie du 6 septembre 2024 qui apparaît à la fin.

Les deux premiers films Deadpool de Reynolds se sont déroulés dans la même continuité non MCU que les films Fox X-Men. Disney a acquis Fox en 2019et les auteurs de Deadpool 3 ont promis de garder la gueule fétide du héros intacte bien qu’il ait travaillé dans le MCU familial.

Quant à Jackman – spoilers à venir – on pensait qu’il s’était retiré du rôle emblématique de Wolverine après le film Logan de 2017, qui semblait tuer le personnage. Après ce film, Jackman a publié une brève vidéo remercier ses fans pour leurs années de soutien. On dirait que ce n’était pas un au revoir après tout.

Reynolds a laissé tomber une vidéo de suivi mercredi, promettant d’expliquer comment Wolverine peut revenir après les événements de Logan.

Vidéo explicative rapide qui aborde…

1) Questions chronologiques

2) Canon Logan

3) FAQ MCU

4) Que nous puissions faire cela toute la journée ou non pic.twitter.com/50lBsfYS5p —Ryan Reynolds (@VancityReynolds) 28 septembre 2022

“Vidéo explicative rapide qui aborde … 1) les questions sur la chronologie, 2) le canon de Logan, 3) la FAQ du MCU, 4) si nous pouvons faire cela toute la journée ou non”, l’acteur tweeté.

Assis sur un canapé avec Jackman, Reynolds note que Logan se déroule en 2029 et que le prochain film de Deadpool n’y changera rien. Avant qu’il ne puisse laisser tomber plus de détails, le classique Wham de 1984 Wake Me Up Before You Go-Go le noie. Reynolds et Jackman deviennent de plus en plus animés dans leur explication, mais nous ne pouvons rien entendre.

La chanson se coupe dans les dernières secondes, nous pouvons donc entendre le couple remercier le patron de Marvel Studios, Kevin Feige.

“Merci, MCU”, dit Jackman.

Les aventures récentes de Marvel se sont apparemment développées vers l’introduction des X-Men, et il semble probable que Deadpool – qui est un mutant comme les X-Men – soit lié à cela. Le personnage est également connu pour avoir brisé le quatrième mur en s’adressant au public et en ayant une interprétation lâche de la continuité.

Les événements des films Fox X-Men créé plusieurs chronologies quand les personnages voyageaient dans le temps. Et le MCU a barboté dans le multivers ces derniers temps, il est donc possible que le Wolverine que nous rencontrons à Deadpool vienne d’une réalité distincte de celle de Logan ou soit arraché à un point antérieur de la chronologie.

