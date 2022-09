Deadpool 3 dévoile une grande nouvelle : Hugh Jackman revient en tant que Wolverine

Dead Pool se déplace dans le Univers cinématographique Marvel pour son troisième film, et un visage familier arrive. La star Ryan Reynolds a annoncé dans une vidéo publiée mardi que Hugh Jackman jouera à nouveau Wolverine dans Deadpool 3, qui sortira en salles le 6 septembre 2024. (Oui, 2024.)

“J’ai du mal à garder la bouche fermée à propos de celui-ci”, a tweeté Reynolds avec la courte vidéo. (“Bouche fermée cousue” fait référence à une scène à la fin du film de 2009 X-Men Origins: Wolverineoù Reynolds apparaît comme Deadpool avec une bouche cousue.)

Il poursuit en disant que la première apparition de Deadpool dans le MCU doit être spéciale, car des scènes montrent Reynolds s’entraînant, utilisant les toilettes et versant son propre Aviation American Gin (Reynolds détient une participation financière dans l’entreprise) dans une tasse à café.

Il avoue ensuite “nous avons eu une idée (pour rendre le film spécial)” avant de s’adresser à Jackman, qui se promène dans l’arrière-plan.

“Hey, Hugues ?” Reynolds appelle. “Tu veux jouer à Wolverine une fois de plus ?”

Jackman est d’accord, et de grands mots annoncent que le film est “COMING HUGHN”, avec la date de sortie du 6 septembre 2024 qui apparaît à la fin.

Les deux premiers films Deadpool de Reynolds se sont déroulés dans la même continuité non MCU que les films Fox X-Men. Disney a acquis Fox en 2019et les auteurs de Deadpool 3 ont promis de garder la gueule fétide du héros intacte malgré son travail dans le MCU familial.

Et quant à Jackman – spoilers à venir – on pensait qu’il avait pris sa retraite du rôle emblématique de Wolverine en 2017 avec le film Logan, qui semblait tuer le personnage. Après ce film, Jackman a publié une brève vidéo remercier ses fans pour leurs années de soutien. On dirait que ce n’était pas un au revoir après tout.