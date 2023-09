Deadpool 3 Date de sortie, distribution, intrigue et rumeurs

Wade Wilson, alias Deadpool, est apparu pour la première fois sur grand écran dans X-Men Origins : Wolverine. Bien que Ryan Reynolds ait été fait pour ce rôle, les cinéastes ont détruit son potentiel avec des idées d’intrigue précoces et, pire encore, des images de synthèse.

Le Merc with a Mouth n’a eu droit à un film solo que sept ans plus tard. Reynolds est revenu au rôle et le scénario décrivait l’origine de l’anti-héros. Malgré sa note R, le film a été très bien accueilli au box-office. La suite, Deadpool 2, est sortie en 2018, et ce n’était qu’une question de temps avant qu’un troisième film de la série ne soit annoncé.

Deadpool faisait à l’origine partie de l’univers X-Men, dont les droits étaient détenus par la 20th Century Fox. Cependant, en 2019, The Walt Disney Company a racheté le studio. Les mutants ont été présentés au monde dans Ms. Marvel et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, et Deadpool est ainsi devenu une partie du MCU.

Qu’est-ce que cela signifie pour le troisième film sur ses aventures ? Quand Wade Wilson sera-t-il de retour au cinéma ? Vous pouvez le découvrir dans notre article.

Initialement, le nouveau film sur les aventures de Deadpool devait sortir en salles le 6 septembre 2024, mais la date a ensuite été modifiée au 8 novembre 2024.

Cependant, nous avons de bonnes nouvelles si vous vous préparez à une longue attente. Disney a pris la décision surprenante d’avancer la date de sortie à 4 mai 2024.

Malheureusement, cela s’est produit avant les grèves du WGA et du SAG-AFTRA. En juillet, les travaux sur Deadpool 3 ont été interrompus. Les parties en conflit ne sont pas encore parvenues à un accord et on ne sait pas exactement quand la grève prendra fin. Il existe donc un risque que la première du troisième opus de Deadpool soit à nouveau reportée.

Intrigue de Deadpool 3

On sait très peu de choses sur les nouvelles aventures de Wade Wilson. Deadpool faisant partie du MCU, nous pourrions voir des camées de différents super-héros. Jusqu’à présent, l’apparition d’un héros bien-aimé a été confirmée : Huge Jackman’s Wolverine.

Studios Disney

Bien que le film Logan (2017) ait conclu les aventures du mutant, le concept de multivers permet aux cinéastes de faire revivre des personnages dans des chronologies alternatives. Wolverine dans Deadpool 3 sera probablement une autre incarnation du héros original. Cela semble être confirmé par Ryan Reynolds lui-même, qui a déclaré à ET Canada ce qui suit :

Et ce que nous lui avons proposé était suffisamment différent du personnage qu’il connaît et du personnage qu’il a laissé derrière lui, pour que cela lui donne quelque chose de complètement nouveau à jouer et quelque chose qu’il est vraiment excité de faire.

Pour l’instant, on ne sait pas dans quelles circonstances Deadpool rencontrera Wolverine. Nous supposons néanmoins que leur interaction sera intense et pleine d’humour torride.

Le casting de Deadpool 3

Ryan Reynolds reprendra le rôle de Deadpool, tandis que Hugh Jackman incarnera Wolverine. Son apparition a été annoncée par les acteurs eux-mêmes :

On pourrait s’attendre à ce que les acteurs suivants reprennent leurs rôles :

Leslie Uggams – Al-Aveugle

– Al-Aveugle Karan Soni – Dopinder

– Dopinder Morena Baccarin -Vanessa

-Vanessa Stefan Kapicic – Colosse

– Colosse Brianna Hildebrand – Ogive négative chez les adolescentes

– Ogive négative chez les adolescentes Shioli Kutsuna – Yukio

– Yukio Rob Delaney – Pierre

Zazie Beetzqui a joué le rôle de Domino et Josh Brolinalias Cable, n’apparaîtra pas dans le nouveau film.

Fait intéressant, Deadpool 3 comportera Jennifer Garner, qui incarnera à nouveau Elektra Natchios. L’actrice incarnait déjà la super-héroïne dans le film mal reçu de 2003.

Emma Corrinsurtout connue pour son rôle dans la série Netflix The Crown, devrait jouer le méchant de l’histoire. Matthew MacFadyenqui a remporté un Emmy Award pour son interprétation de Tom dans Succession de HBO, apparaîtra également dans le film.

Il y a également eu des rumeurs selon lesquelles Deadpool 3 comporterait Halle Berry comme Tempête, Liev Schreiber comme Sabretooth, et Channing Tatum comme Gambit.

Selon les dernières rumeurs, Daniel Radcliffe est également sur le point de rejoindre le casting de Deadpool 3. Le rôle que jouerait l’acteur est inconnu pour le moment, mais il convient de noter qu’il a déjà été catalogué comme le jeune Wolverine.

