Dans une interview avec Collider, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, a révélé que Ryan Reynolds, la star des films de super-héros notés R, travaillait actuellement sur un scénario.

« Il sera noté R et nous travaillons sur un scénario en ce moment, et Ryan supervise un scénario en ce moment … Ce ne sera pas (le tournage) cette année », a déclaré Feige à la publication.

« Ryan est un acteur très occupé et très réussi », a ajouté Feige. « Nous avons déjà annoncé un certain nombre de choses que nous devons faire maintenant, mais c’est excitant que cela ait commencé. Encore une fois, un type de personnage très différent dans le MCU, et Ryan est une force de la nature, ce qui est tout simplement génial de le voir donner vie à ce personnage. «

Reynolds a confirmé lundi le prochain épisode de la franchise sur sa page Instagram.