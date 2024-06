Deadly End to Wild Knife Rampage diffusé en direct sur YouTube

Un homme a attaqué plusieurs personnes avec un couteau vendredi matin dans la ville de Mannheim, dans le sud-ouest de l’Allemagne, a indiqué la police, un militant anti-islam comptant parmi les victimes.

Des séquences vidéo troublantes de l’incident, diffusées en direct sur YouTube, semblent montrer l’homme frappant plusieurs personnes avec la lame, dont un policier, avant d’être abattu par un policier armé. Les autorités locales ont indiqué que l’attaque avait eu lieu vers 11h35 sur la place du marché.

« Une personne aurait attaqué plusieurs personnes avec un couteau et les aurait blessées », a indiqué la police dans un communiqué. déclaration. « Aucune information ne peut encore être donnée sur l’étendue et la gravité des blessures. Une arme à feu a ensuite été utilisée contre l’agresseur. L’agresseur a également été blessé.

Selon la locale Mannheimer Morgen Selon le journal, un porte-parole de la police présent sur les lieux a décrit les blessures du policier blessé comme étant graves. Le média a également rapporté qu’un « rassemblement anti-islam avait eu lieu sur la place du marché » le matin de l’attaque, mais a ajouté qu’il n’avait pas encore été confirmé si le déchaînement était lié à l’événement.

Le Mouvement citoyen Pax Europa (BPE), un groupe qui se décrit comme déterminé à informer le public sur « les menaces existentielles » que fait peser sur les pays européens « l’islam politique », dit Michael Stürzenberger et plusieurs « assistants » du BPE ont été poignardés lors de son rassemblement.

L’organisation a cité des témoignages oculaires pour affirmer que Stürzenberger – un militant de droite bien connu et critique de l’Islam – avait « subi de graves blessures au visage et à la jambe » et qu’il recevait des soins médicaux. Un collègue de Stürzenberger a déclaré Image il « subit une opération chirurgicale d’urgence » et sa « vie n’est apparemment pas en danger ».

La police a déclaré qu’un hélicoptère de sauvetage avait été déployé en réponse à l’incident, ajoutant qu’il n’y avait aucun danger permanent pour le public.