‘Dead to Me’ Saison 3: Cette fin douce-amère expliquée

Netflix La comédie noire Dead to Me a fait face à une perspective difficile avec sa troisième et dernière saison. Non seulement la pandémie a retardé le tournage de plusieurs années, mais elle a co-dirigé Christina Applegate a reçu un diagnostic de sclérose en plaques à mi-chemin de la production. Toujours, tous les scripts ont été écrits et Applegate était déterminé à terminer le spectacle de la manière dont la créatrice Liz Feldman avait prévu qu’il soit terminé.

Attention : Spoilers à partir de maintenant.

Les 10 derniers épisodes de Dead to Me ont conclu l’histoire de Jen (Applegate) et Judy (Linda Cardellini) de manière douce-amère. La décision de faire mourir Judy aurait pu être une surprise pour certains. Le nœud du traumatisme est l’amitié entre Jen et Judy, chacune aidant l’autre à faire face au chagrin et au traumatisme, seaux de vin inclus.

Pourtant, en regardant le spectacle dans son ensemble, une fin douloureuse impliquant la mort est conforme aux deux premières saisons. La raison pour laquelle Jen et Judy se rencontrent est que Jen assiste à un groupe de conseil en deuil après la mort subite de son mari Ted. Au groupe, Jen rencontre Judy, un golden retriever humain anxieux et sérieux.

Judy a aidé Jen à sortir de sa spirale de ressentiment et à retourner dans le monde, où ses deux fils avaient besoin d’elle. Puis, à la fin de la saison 1, Jen a tué l’ex-fiancé de Judy, Steve Wood (James Marsden). Oui, il y a beaucoup de mort dans cette comédie, mais elle s’appelle Mort pour moi après tout.

Netflix



C’était au tour de Judy de souffrir encore plus de chagrin – en passant par cinq fausses couches en plus de la mort de sa relation avec son ex-fiancé scumbag. Elle a trouvé un nouvel amour avec Michelle (Natalie Morales), qui a été ravivé dans la saison 3 après une pause.

C’est là que le choix de faire mourir Judy devient un peu risqué. On pourrait soutenir que Judy a joué un rôle dans la mort de Ted et qu’elle était condamnée dès le début à en payer le prix. Elle a fait de son mieux pour payer cette pénitence en apportant joie et lumière à la famille de Jen, mais tout était toujours destiné à la rattraper. Ce voyage en bateau paisible au lever du soleil au large des côtes du Mexique était l’option qu’elle a choisie pour elle-même. Dire non au souhait de Jen de s’inscrire à un essai clinique sur le cancer a montré qu’elle avait grandi en tant que personne.

Encore, comme certains l’ont souligné sur Twittersa fin tragique fait écho à la disparition de Villanelle dans la dernière saison de Killing Eve plus tôt cette année. Spoiler : Villanelle (Jodie Comer) se sacrifie pour sauver la vie de son amante Eve (Sandra Oh). La conclusion de Dead to Me fait également écho à une autre émission qui a vu une femme se sacrifier pour une autre : Dans La hantise de Bly ManorDani (Victoria Pedretti) se soumet à sa mort, malgré sa relation amoureuse avec Jamie (Amelia Eve).

mise à jour de la vie: personnellement victime en 2022 à deux reprises, la première fois par villanelle et killing eve saison 4, la deuxième fois par judy hale et dead to me saison 3.

excellent travail laura neal et liz feldman. – agvta♑️mort pour moi spoilers ! (@siIverskyy) 18 novembre 2022

Alors que la mort est en ligne avec les thèmes de Dead to Me, l’exécution de la saison 3 ne semble pas totalement convaincante. D’une part, il engage le enterrez votre trope gays, où les personnages gays de films et d’émissions de télévision finissent souvent par être tués. Non seulement cela, le ton de la saison 3 semble un peu décalé. Il s’ouvre sur une plage rougeoyante avec Jen et Judy buvant des cocktails. Ce n’est pas le monde teinté de mélancolie mis en place par le tout premier épisode de la saison 1.

La saison 3 a plus que jamais une teinte de feuilleton, plus ponctuée par la comédie noire mordante et les rebondissements à enjeux élevés qui ont fait chanter les deux premières saisons. Jen et Judy résolvent tous les problèmes avec une relative facilité – la mafia grecque assume à peu près la responsabilité de chacun de leurs problèmes. Cela aurait sûrement pu s’étendre au meurtre de Steve Wood, au lieu que Judy soit blâmée et condamnée à mort sous la forme d’un cancer en phase terminale.

Jen et Judy ont sûrement subi suffisamment de traumatismes pour marteler la sombre prémisse de la série. Mais non, pour nous ramener au chagrin que Jen ressent dans la saison 1, Judy doit partir. Il reste à voir si la connaissance de la mort de Judy teinte négativement les rewatches de la série.

Néanmoins, Dead to Me laisse avec succès un impact durable (notamment à cause de ce cliffhanger légèrement aggravant). Tout comme dans la série, il nous invite à pleurer la mort de Judy avec l’aide d’amis, de la famille, d’un sens de l’humour tordu et du vin.