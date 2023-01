Dead Space Review: un remake bien fait

Que vous ayez joué au Dead Space original ou non, vous voudrez jouer au remake.

Pour les non-initiés, l’original Dead Space était un jeu d’horreur et de survie de science-fiction se déroulant au 26ème siècle. Les joueurs jouent le rôle de l’ingénieur Isaac Clarke, membre d’un petit équipage envoyé à l’USG Ishimura, un navire minier géant, pour effectuer des réparations. Mais dans la vraie mode de l’horreur, l’Ishimura est devenu une sorte de vaisseau fantôme. Seuls quelques membres d’équipage ont survécu grâce aux Nécromorphes, les monstres zombies/extraterrestres responsables d’un massacre sanglant sur le navire.

Ce qui rend ce remake de Dead Space si spécial, c’est la façon dont il reste fidèle au classique original mais parvient en quelque sorte à réinventer complètement l’expérience au même moment.

Dead Space Remake a un avantage sur d’autres remakes similaires tels que Resident Evil 2 et 3. Le jeu original est sorti en 2008 – ses commandes n’ont pas eu assez de temps pour dater mal. Il en va de même pour les visuels. L’original Dead Space avait l’air fantastique en 2008 et a toujours l’air bien en 2022. Pourtant, il est difficile de nier les progrès réalisés dans ce nouveau remake. C’est un jeu vidéo fantastiquement fait.

Visuellement, le remake est bluffant. Les effets d’éclairage sont parmi les meilleurs trouvés dans n’importe quel jeu vidéo. Les pièces sombres sont énervantes et effrayantes en contraste avec d’autres zones baignées de lumière vive, créant un environnement plus accueillant, ce qui m’a fait baisser ma garde au bon moment.

Aussi beau que soit Dead Space, il y a quelques problèmes mineurs que j’ai rencontrés. Dans les pièces où il y a de la fumée ou de la brume, les nécromorphes sont un peu trop difficiles à voir. La même chose peut être dite pour les zones dans l’obscurité totale où la seule source de lumière est celle qui est émise lors du pointage d’une arme.

Le remake ressemble à l’original – dans le bon sens. Plusieurs fois pendant la lecture, j’ai fait une pause pour rechercher des clips YouTube du jeu original de 2008 et comparer directement les deux. Je n’ai même pas remarqué le “nouveau” contenu du remake car, dans mon esprit, ce contenu était déjà là. Il a été parfaitement intégré. J’ai supposé que je l’avais juste oublié car cela fait plus d’une décennie que je n’ai pas joué à l’original.

Dead Space est encore plus phénoménal lors de la prise de son. Le son se déverse à travers les haut-parleurs avec des cris de douleur lointains résonnant dans les couloirs métalliques du navire.

Cette fois-ci, nous avons un doubleur pour Isaac. Dans l’original, Isaac était un protagoniste silencieux qui ne prononçait pas un mot, juste des grognements et des cris. Maintenant, il a une voix, mais le développeur Motive Studio a fait le bon choix en lui donnant un dialogue limité. Dans l’original, d’autres personnages ont livré une exposition sans aucune contribution d’Isaac. Cette fois-ci, son dialogue crée une conversation plus naturelle entre les personnages tout en transmettant les mêmes points que l’original.

Dead Space a également apporté d’autres modifications à l’original, mais comme avec le doublage d’Isaac, cela ne distrait pas et semble avoir toujours été là. Lors de l’exploration de l’Ishimura, il arrive parfois qu’Isaac rencontre une zone sans gravité. Il peut se déplacer sans effort dans toutes les directions, ce qui est une grande différence par rapport à l’original. Les nécromorphes apparaîtront également dans ces zones, provoquant des combats intéressants en apesanteur où vous les faites exploser tout en étant à l’envers.

Les monstres boss ont également changé dans le remake, mais encore une fois, je ne l’ai pas remarqué avant de revenir en arrière et de regarder l’original.

Dead Space a également développé le scénario de la franchise. L’intrigue originale de Dead Space s’est déroulée assez lentement avec l’explication de ce qui se cachait derrière les Nécromorphes venant beaucoup plus tard dans le jeu. Cette fois-ci, il y a des mentions antérieures de ce qui se cache vraiment derrière l’horreur prenant le contrôle du navire.

De nouvelles missions secondaires aident à cette extension narrative. Ces quêtes nécessitent plus d’exploration de l’Ishimura tout en ajoutant plus de détails à l’intrigue. Et comme tout le reste trouvé dans le remake, ces ajouts étaient harmonieux.

S’il y a un mot pour résumer le remake de Dead Space, c’est sans couture. Pratiquement toutes les décisions prises dans ce jeu ont été prises pour donner aux joueurs comme moi l’impression que ces nouveaux ajouts étaient déjà dans l’original. C’est remarquablement difficile à faire, mais Motive a réussi, faisant de Dead Space quelque chose que les fans de l’original et les nouveaux arrivants apprécieront également.

Dead Space sort vendredi sur PC pour 60 $ et sur Xbox Series et PS5 pour 70 $.