Dead Space Remake: Comment trouver l’oeuf de Pâques Sea Shanty

Quand le Remake de Dead Space a été publié le mois dernier, il a dépassé les attentes. C’est facilement l’un des meilleurs remakes de jeux vidéo. Non seulement il est resté fidèle à l’original, mais il a également ajouté un nouveau contenu qui s’est intégré de manière transparente dans le jeu d’horreur de science-fiction.

Un ajout amusant au Remake de Dead Space sont des œufs de Pâques qui débloquent des éléments de mise à niveau ou des pièces supplémentaires au scénario du jeu. Des cercles rouges avec des symboles sont placés dans l’USG Ishimura. Les joueurs qui suivent les étapes décrites par les symboles débloqueront les œufs de Pâques.

Il y a plusieurs œufs de Pâques, mais celui qui a attiré l’attention des joueurs est la possibilité de déverrouiller un chant de mer sur le navire hanté.

Comment trouver le journal audio du chant de la mer

Pour trouver l’œuf de Pâques du chant de la mer, les joueurs devront attendre d’atteindre le chapitre 4 : Oblitération imminente. Cela permettra aux joueurs d’accéder à la section Pont de l’Ishimura, où se trouvent deux ascenseurs au centre de l’Atrium principal.

Arts électroniques



Après avoir abattu la Brute, l’un des plus gros monstres du jeu, les joueurs peuvent se diriger vers l’ascenseur et se rendre à l’étage 1. Au premier étage, il y a une salle de repos. Au lieu d’avoir des collations et des chaises confortables, il y a un sanctuaire sanglant dédié au marqueur, qui est l’artefact responsable des horreurs qui se produisent sur le navire.

capture d'écran par Oscar Gonzalez



Ce qui est important pour cet œuf de Pâques, c’est le cercle sanglant au sol devant l’écran affichant le marqueur. Il y a deux symboles visibles dans le cercle : un pied et une main. Le pied représente le piétinement qu’Issac peut effectuer, et la main est pour une attaque de mêlée.

capture d'écran par Oscar Gonzalez



En allant dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant par le haut du cercle et en faisant une combinaison de piétinements et d’attaques au corps à corps, vous débloquerez un objet secret. Vous pouvez dire que cela a été accompli, car il y a un petit problème qui apparaît sur le moniteur et un effet sonore obsédant joue.

Pour le journal audio du chant marin, les joueurs devront faire ce qui suit lorsqu’ils sont dans le cercle :

Mêlée – piétinement – mêlée – mêlée – piétinement – mêlée – piétinement – mêlée – mêlée – mêlée – mêlée – piétinement

Le journal audio tombera de nulle part. Écoutez l’équipage de l’Ishimura chanter une chanson de marin troublante.

capture d'écran par Oscar Gonzalez



Dead Space est sorti PC pour 60 $ et sur le PS5 et Xbox série X|S consoles pour 70 $.