Dead & Company de John Mayer a annulé le concert en raison d’une urgence médicale familiale du musicien

John Mayer a annulé une étape de la tournée Dead & Company mercredi en raison de l’hospitalisation de son père.

On ne sait pas à quoi la peur de la santé était spécifiquement liée.

“Ce matin, mon père a subi une urgence médicale et a été transporté aux urgences où il a reçu des soins indispensables et indispensables”, a écrit Mayer sur son histoire Instagram, a rapporté USA Today.

“Il est maintenant assez stable et continuera à subir certaines procédures, mais comme vous pouvez le comprendre, je dois rester à New York et je ne peux pas jouer le spectacle de ce soir à Saratoga Springs.”

Dead & Company a confirmé l’annulation sur les réseaux sociaux et a affirmé qu’aucune autre date de tournée ne serait affectée.

“En raison de circonstances imprévues, le concert de Dead & Company de ce soir au Saratoga Performing Arts Center est annulé”, a partagé le groupe sur Twitter. “Les billets seront remboursés automatiquement au point d’achat d’origine. Les dates restantes de la tournée Dead & Company ne sont pas affectées.”

Un représentant de Mayer n’a pas eu de mise à jour sur la santé de son père pour le moment.

Dead & Company se compose d’anciens membres du groupe Grateful Dead Bob Weir, Mickey Hart et Bill Kreutzmann. Ils sont rejoints par Mayer, Oteil Burbridge et Jeff Chimenti.

Le père de Mayer a déclaré au magazine People qu’il n’était pas tout à fait d’accord avec le rêve du musicien de faire de la musique.

«Mon expérience dans la musique était que tout le monde avait un travail», a déclaré Richard au magazine People en 2007. «Nous étions enseignants, plombiers et les week-ends, nous jouions. Donc, cela se résumait à dire:« John, tu dois avoir un plan B.’ Et John a dit : ‘Je n’ai pas de plan B. C’est tout.'”

“En essayant de le mettre ‘dans les limites’, comme vous dites, j’ai échoué et il a gagné”, a-t-il ajouté. “Et il avait raison.”