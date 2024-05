Dead and Company prolonge sa résidence Sphere avec des dates supplémentaires en août

« Dead Forever – Live at Sphere » ne durera pas éternellement, mais la résidence va se prolonger, puisque Dead & Company a annoncé mardi que sa diffusion au Sphere de Las Vegas se poursuivrait jusqu’en août.

Deux semaines supplémentaires de spectacles sont mises en vente pour les fiançailles dans cette immense salle. Les dates supplémentaires sont deux blocs supplémentaires du jeudi au samedi, prévus du 1er au 3 août et du 8 au 10 août.

La résidence devait auparavant se terminer le 13 juillet après huit week-ends et 24 spectacles. Désormais, le groupe prendra deux week-ends de congé avant de revenir pour des concerts supplémentaires dans la première quinzaine d’août.

Une prévente d’artiste pour les spectacles ajoutés sera mise en vente jeudi à 10 h HP, suivie d’une mise en vente générale vendredi à la même heure. Les billets peuvent être trouvés sur le site Internet du groupe ici.

Comme auparavant, le prix de la résidence Dead & Company est « tout compris », ce qui signifie que les frais et taxes sont inclus dans le prix de vente initialement indiqué. Les prix des billets varient de 145 $ pour le quatrième et plus haut niveau de Sphere à 395 $ pour l’admission générale à l’étage et à l’avant du premier niveau assis.

Les dates déjà en vente ne sont pas entièrement vendues, mais une analyse des plans de salle Ticketmaster pour certains de ces spectacles indique que plus de 90 % des billets disponibles ont été vendus pour la plupart d’entre eux.

Les critiques des émissions Dead & Company de près de quatre heures à Sphere ont été très enthousiastes. VariétéLe point de vue du critique lors de la soirée d’ouverture a déclaré que le spectacle « rejoint la première soirée de U2 (à Sphere) à égalité pour le concert le plus visuellement spectaculaire que j’ai vu au cours d’innombrables décennies de concerts » et compte comme « un KO à couper le souffle et sobre ». .»

Dead & Company a terminé ce qui était présenté comme une tournée finale en juillet de l’année dernière, mais le groupe ne compte pas de résidence contre cette promesse.

Au-delà des concerts nocturnes eux-mêmes, les fans sont invités à assister à une exposition gratuite, la « Dead Forever Experience », au Venetian Resort, adjacent à Sphere. L’exposition est ouverte gratuitement cinq jours par semaine et comprend une exposition d’œuvres d’art de Mickey Hart, une histoire photographique de style musée des Grateful Dead, une configuration de diffusion en direct SiriusXM, un magasin de produits dérivés, un bar avec des cocktails à thème et d’autres attractions.

VariétéL’interview de Mickey Hart sur l’engagement de Sphère et l’exposition d’art peut être lue ici.