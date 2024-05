Dead and Company prolonge sa résidence Sphere avec de nouveaux spectacles en août

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, Rolling Stone peut recevoir une commission d’affiliation.

Morts et compagnie ont prolongé leur résidence au Las Vegas Sphere avec de nombreux autres spectacles prévus en août.

Le groupe dérivé de Grateful Dead a ajouté six nouvelles dates à sa résidence « Dead Forever » : les 1er, 2 et 3 août, ainsi que les 8, 9 et 10 août. Les billets pour les nouvelles dates seront mis en vente le vendredi 31 mai. à 10h00 (heure du Pacifique). Les fans peuvent registre maintenant pour une prévente à l’avance, ces billets devant être mis en vente le 30 mai à 10 h HP. Le prix des billets débutera à 145 $, taxes et frais compris.

Dead and Co. a annoncé sa venue au Sphere en janvier avec une programmation comprenant les grands de Dead Bob Weir et Mickey Hart, aux côtés de John Mayer, du bassiste Oteil Burbridge, du claviériste Jeff Chimenti et du batteur Jay Lane. Les concerts ont marqué un revirement rapide pour le groupe, qui s’était lancé dans une « tournée finale » en 2023, qui a culminé avec deux concerts dans sa ville natale à San Francisco.

La résidence « Dead Forever » a été lancée plus tôt ce mois-ci, avec Dead and Co. profitant de la technologie audiovisuelle unique de la Sphere pour créer un spectacle plein de clins d’œil à l’histoire du groupe. Dans une revue, Pierre roulante a qualifié le spectacle de « spectacle visuel le plus éblouissant de l’histoire de Grateful Dead ».

Dead and Co. n’est que le troisième groupe à jouer à la Sphere jusqu’à présent. U2 a inauguré la salle avec une série de concerts à la fin de l’année dernière, tandis que Phish a joué une série plus courte de quatre concerts en avril. Bien que la Sphère présente également des expositions interactives, aucun autre concert après Dead Forever n’a encore été annoncé.