Nous avons diffusé en continu, nous avons zoomé, nous avons commandé des produits d’épicerie et des plantes d’intérieur en ligne, nous avons créé des villages virtuels tout en naviguant dans les pénuries d’ordinateurs portables pour travailler et apprendre à la maison. À bien des égards, l’isolement induit par la pandémie de 2020 a jeté notre dépendance à la technologie en surmultiplication, coupant nos connexions réelles tout en mettant les relations numériques au premier plan.

Mais pour chaque Zoom qui change la vie, il y avait au moins un Quibi vite oublié. Voici un aperçu des gagnants et des perdants technologiques de l’année.

PERDANTS:

– Réalité virtuelle

Alors que le monde s’adaptait à une nouvelle réalité coincée à la maison, la pandémie aurait pu être l’occasion pour la réalité virtuelle d’offrir une évasion. Avec l’utilisation de casques et d’accessoires spéciaux tels que des gants, la technologie permet aux gens d’interagir avec une vue à 360 degrés d’un environnement en trois dimensions, ce qui semble bien convenir aux personnes coincées à l’intérieur.

Mais les gens se sont tournés vers des logiciels et des jeux plus faciles à utiliser qu’ils possédaient déjà. Peu de gens se sont précipités pour dépenser des centaines de dollars sur un nouveau casque maladroit ou ont essayé d’apprendre les ficelles du logiciel de réunion de réalité virtuelle. Et aucun jeu VR n’a fait irruption dans le courant dominant. La réalité virtuelle, au bord du succès depuis des décennies, a donc raté son moment, encore une fois.

– Étiquettes électorales sur les réseaux sociaux

C’était l’année des labels sur Facebook, Twitter, YouTube et même TikTok. Avant le vote présidentiel américain du 3 novembre, les entreprises ont promis de réprimer la désinformation électorale, y compris les accusations sans fondement de fraude et les déclarations prématurées de victoire des candidats. Et la partie la plus visible de cela était la multitude d’étiquettes appliquées aux tweets, aux publications, aux photos et aux vidéos.

«Une partie ou la totalité du contenu partagé dans ce Tweet est contestée et pourrait être trompeuse au sujet d’une élection ou d’un autre processus civique», lit-on une étiquette typique appliquée à un tweet du président Donald Trump.

Mais de nombreux experts ont déclaré que si les labels donnaient l’impression que les entreprises agissaient, « en fin de compte, cela s’est avéré assez inefficace », comme l’a dit Jennifer Grygiel, professeur à l’Université de Syracuse et spécialiste des médias sociaux.

– Quibi

Il y a moins d’un an, Quibi a lancé une publicité éclatante du Super Bowl qui posait la question «Qu’est-ce qu’un Quibi?» Les gens peuvent encore se gratter la tête.

Quibi, abréviation de «quick bites», a levé 1,75 milliard de dollars auprès d’investisseurs, dont les principaux acteurs hollywoodiens Disney, NBCUniversal et Viacom.

Mais le service a eu du mal à atteindre les téléspectateurs, car les courtes vidéos abondent sur Internet et la pandémie de coronavirus a gardé de nombreuses personnes à la maison. Il a annoncé qu’il fermait ses portes en octobre, quelques mois seulement après son lancement en avril.

– Uber et Lyft

Fraîchement sortis de leur offre publique initiale l’année précédente et ayant encore du mal à montrer qu’ils peuvent être rentables, les services de covoiturage ont été écrasés par la pandémie en 2020, alors que les gens ont cessé de prendre des voitures et se sont blottis chez eux.

En mai, Uber a licencié 3 700 personnes, soit environ 14% de ses effectifs. Lyft a également annoncé des suppressions d’emplois.

Mais il y a quelques signes d’espoir. Après avoir considérablement réduit les coûts en restructurant au deuxième trimestre, Lyft a déclaré le mois dernier qu’il s’attendait à avoir son premier trimestre rentable à la fin de 2021. Et les entreprises ont remporté une victoire majeure en Californie, où les électeurs ont adopté la proposition 22, leur accordant un autre exception à une loi qui cherchait à classer leurs chauffeurs parmi les employés, une dépense qui, selon les analystes, aurait mis à mal leur entreprise dans l’État le plus peuplé du pays.

– Interdiction de TikTok aux États-Unis

Alors que l’Inde a interdit la populaire application de partage de vidéos, aux États-Unis, TikTok semble sur le point d’annuler le mandat de Donald Trump sans que le président ne réussisse dans ses efforts pour l’interdire.

Plus tôt ce mois-ci, un juge fédéral a bloqué une éventuelle interdiction. C’était la dernière défaite juridique de l’administration dans ses efforts pour arracher l’application à ses propriétaires chinois. En octobre, un autre juge fédéral a reporté une fermeture prévue pour novembre.

Pendant ce temps, la date limite du gouvernement pour la société mère de TikTok, ByteDance, pour conclure un accord qui obligerait Oracle et Walmart à investir dans TikTok, est également passée, le statut de l’accord n’étant pas clair.

Alors que le président élu Joe Biden a déclaré que TikTok était une préoccupation, on ne sait pas ce que son administration va poursuivre les tentatives d’interdiction de l’administration Trump.

GAGNANTS:

– Commutateur Nintendo

Même dans un an annonçant de nouvelles consoles éclatantes de Xbox et de PlayStation, la Nintendo Switch était la console qui le pouvait. Lancé en 2017, le Switch est devenu un vendeur rapide. Cela a été aidé par le lancement du Switch Lite géré en septembre 2019.

En mars, il est devenu difficile de trouver un commutateur alors que les gens cherchaient des moyens de se divertir chez eux. La sortie du jeu de simulation d’île «Animal Crossing: New Horizons», qui a fait ses débuts le 20 mars et s’est maintenant vendue au total à 26 millions d’unités dans le monde, a stimulé sa popularité, selon Nintendo.

Selon le NPD Group, au cours des 11 premiers mois de 2020, Nintendo Switch a vendu 6,92 millions d’unités aux États-Unis.C’est la console la plus vendue en unités vendues pendant 24 mois consécutifs, un record.

– Zoom

Tous les logiciels de visioconférence de Microsoft Teams à WebEx ont prospéré pendant le passage brusque de dizaines de millions de personnes au travail à distance et à la scolarisation pendant la pandémie. Mais un seul est devenu un verbe.

Zoom Video Communications était une entreprise relativement peu annoncée avant la pandémie, mais sa facilité d’utilisation a permis une large adoption pendant la pandémie. Il y avait des problèmes de croissance, y compris une sécurité laxiste qui a conduit à des brèches de «bombardement à zoom» dès le début. L’entreprise a réorganisé sa sécurité et reste l’une des plates-formes populaires pour accueillir des réunions et des cours à distance.

– Fournisseurs de ransomwares

Le fléau des ransomwares – dans lequel les criminels tiennent les données en otage en les brouillant jusqu’à ce que les victimes paient – a atteint des dimensions épiques en 2020, s’accordant terriblement avec le fléau du COVID-19. En Allemagne, un patient détourné des urgences d’un hôpital dont le système informatique a été paralysé par une attaque est décédé sur le chemin d’un autre hôpital.

Aux États-Unis, le nombre d’attaques contre des établissements de santé était en passe de presque doubler par rapport à 50 en 2019. Les attaques contre les gouvernements des États et locaux ont augmenté d’environ 50% à plus de 150. Même les lycées ont été touchés – arrêtant l’apprentissage à distance pour étudiants de Baltimore à Las Vegas.

La société de cybersécurité Emsisoft estime le coût des attaques de ransomwares américaines aux États-Unis seulement cette année à plus de 9 milliards de dollars entre les rançons payées et les temps d’arrêt / récupération.

– fabricants de PC

Après avoir commencé l’année aux prises avec des retards exaspérants dans leurs chaînes d’approvisionnement, l’industrie de l’informatique personnelle s’est retrouvée en difficulté pour répondre à la demande croissante de machines qui sont devenues indispensables pendant une pandémie qui a retenu des millions de travailleurs et d’étudiants chez eux.

L’épidémie a initialement freiné la production parce que les fabricants de PC n’étaient pas en mesure d’obtenir les pièces dont ils avaient besoin dans des usines à l’étranger qui ont fermé leurs portes au début de la crise sanitaire.

Ces fermetures ont contribué à une forte baisse des ventes au cours des trois premiers mois de l’année. Mais il y a eu des périodes de boom depuis.

La période de juillet à septembre a été particulièrement robuste, les expéditions de PC aux États-Unis ayant augmenté de 11% par rapport à la même période en 2019 – la plus forte augmentation des ventes trimestrielles du secteur depuis une décennie, selon le cabinet d’études Gartner.

– Commerce électronique

La plus grande du groupe, Amazon, est l’une des rares entreprises à avoir prospéré pendant l’épidémie de coronavirus. Les gens se sont tournés vers lui pour commander des produits d’épicerie, des fournitures et d’autres articles en ligne, aidant l’entreprise à générer des revenus et des bénéfices records entre avril et juin. Cela s’est produit même s’il a dû dépenser 4 milliards de dollars en produits de nettoyage et payer les heures supplémentaires et les primes aux travailleurs.

Mais ce n’est pas seulement Amazon. La pandémie accélère le passage aux achats en ligne, une tendance que les experts s’attendent à dire même après que les vaccins aient permis au monde de reprendre une vie normale. Et grâce en partie aux acheteurs qui soutiennent consciemment les petites entreprises, Adobe Analytics affirme que les ventes en ligne des petits détaillants américains ont augmenté de 349% à Thanksgiving et au Black Friday. Sur les plus d’un million d’entreprises qui utilisent Shopify pour créer leurs sites Web, les ventes ont augmenté de 75% par rapport à il y a un an pour atteindre 2,4 milliards de dollars le vendredi noir, selon Shopify.

JURY SORT:

– Grande technologie

Facebook, Amazon, Apple et Google se sont bien débrouillés financièrement, le cours de l’action et les bénéfices de chaque société ayant considérablement augmenté depuis le début de l’année. Ils ont gagné des utilisateurs, déployé de nouveaux produits et fonctionnalités et ont continué à embaucher alors même que d’autres entreprises et industries faisaient face à des réductions importantes.

Mais tout ne va pas bien dans le monde de la Big Tech. Les régulateurs respirent le cou de chaque entreprise et il est peu probable que cela se calme en 2021. Google fait face à un procès antitrust du ministère de la Justice. Et Facebook a été touché par un membre de la Federal Trade Commission ainsi que presque tous les États américains qui cherchent à se séparer de WhatsApp et d’Instagram.

D’autres cas pourraient suivre. Les enquêteurs du Congrès ont passé des mois à fouiller dans les actions d’Apple et d’Amazon en plus de Facebook et de Google, et ont appelé les PDG des quatre entreprises à témoigner.

