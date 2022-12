De Zero Covid à No Plan : Derrière le demi-tour pandémique de la Chine

La ville de Chongqing, dans le sud-ouest du pays, a été la dernière ligne de front de la guerre «zéro Covid» de Xi Jinping, jusqu’à ce qu’elle incarne la volte-face potentiellement dévastatrice de la Chine qui a fissuré l’édifice de contrôle absolu du Parti communiste.

Le mois dernier, la ville subissait l’une des plus grandes épidémies à travers la Chine, lorsque le dirigeant national, M. Xi, a ordonné aux responsables de poursuivre les tests de masse, les verrouillages et les quarantaines. Chen Min’er, le secrétaire du parti de Chongqing, s’est conformé avec dévotion, fermant les quartiers et ordonnant la construction immédiate d’un hôpital de quarantaine conçu pour contenir jusqu’à 21 000 lits.

“Soyez résolus à combattre et à gagner cette guerre d’anéantissement contre la pandémie”, a déclaré M. Chen, un protégé de M. Xi, aux responsables le 27 novembre. “Pas un jour de retard.”

Mais 10 jours plus tard, la Chine a brutalement abandonné la stratégie « zéro Covid » sur laquelle M. Xi avait misé sa réputation. Maintenant, le pays fait face à une vague d’infections, et M. Xi a laissé les responsables se démener pour gérer le désarroi et l’incertitude.