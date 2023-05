De zéro à millionnaire à la retraite à 22 ans

Rencontrez Hayden Bowles, le jeune entrepreneur qui a pris d’assaut le monde des médias sociaux. Avec plus d’un million d’abonnés sur YouTube, Instagram et TikTok, il a construit une énorme base de fans en partageant son incroyable réussite. Bowles a commencé son parcours dans l’industrie du commerce électronique à l’âge de 17 ans et aujourd’hui, il possède un portefeuille immobilier et propose des cours en ligne sur Performance Dropshipping et TikTok Ads Blueprint qui lui ont rapporté des millions. À travers ses clips inspirants, il partage ses trucs et astuces pour réussir, motivant ses abonnés à poursuivre leurs rêves et à ne jamais abandonner.

Selon un rapport de Money Control, Bowles a expliqué dans l’une de ses vidéos qu’un incident dans son enfance lui a fait comprendre la valeur de l’argent, ce qui l’a amené à commencer à penser à gagner de l’argent à un jeune âge et finalement à abandonner l’école.

Hayden Bowles a rappelé que lorsqu’il avait environ 10 ou 11 ans, il voulait acheter quelque chose mais n’a pas pu le faire parce qu’il « n’avait pas d’argent et mes parents ne voulaient pas me l’acheter ». Cet incident lui a fait réaliser la valeur de l’argent et il a décidé de commencer à gagner le sien.

Bowles a révélé qu’il avait commencé à gagner beaucoup d’argent grâce à son entreprise de commerce électronique alors qu’il n’avait que 17 ans. Il a en outre déclaré que bien qu’il aime travailler, il se considère comme « techniquement à la retraite » en raison de l’argent qu’il a mis de côté pour ses projets immobiliers. Les revenus générés par ces projets soutiennent désormais son style de vie.

Selon Bowles, il y a quelques habitudes que les millionnaires ont tendance à adopter, et il a partagé un principe clé qu’il suit personnellement. Il suggère que si l’on peut vivre avec 20% ou moins de ce qu’ils gagnent, ils pourraient économiser et investir et doubler si agressivement.

Bowles a ajouté qu’il fallait « se concentrer davantage sur ses revenus que sur toute autre chose ». Il préfère avoir une concentration unique et consacrer plus d’efforts à son entreprise existante, plutôt que de se lancer dans une activité secondaire.

Hayden Bowles a fondé EcommSeason qui propose des cours en ligne pouvant coûter jusqu’à 575 USD (47 000 roupies) et au moment où il a eu 18 ans, il avait gagné suffisamment pour acheter une Lamborghini et à l’âge de 19 ans, il était devenu millionnaire.