De «Yellowstone» à «Bodyguard»: les principaux intérêts amoureux à l’écran de Kevin Costner

Kevin Costner a agi aux côtés de nombreuses femmes de premier plan tout au long de ses 40 ans et plus dans l’entreprise.

Certains des rôles les plus mémorables de Costner sont avec des acteurs jouant ses partenaires romantiques dans des films comme « Tin Cup », « The Bodyguard », « Dances with Wolves » et « Field of Dreams ».

Après cinq saisons, plusieurs retombées et des drames sans fin, « Yellowstone », dirigé par Costner, est officiellement touche à sa fin.

Voici un aperçu de ses amours à l’écran sur le Western et au-delà.

LES FANS DE ‘YELLOWSTONE’ APPLIQUENT KEVIN COSTNER POUR UNE MISE À JOUR DU FILM ALORS QU’IL FAIT LA PROMOTION D’UN NOUVEAU FILM

« Yellowstone » – Wendy Moniz et Piper Perabo

Le personnage de Costner dans « Yellowstone » a eu plus que quelques intérêts amoureux, commençant la série dans une relation amoureuse décontractée avec la gouverneure du Montana, Lynelle Perry, interprétée par l’actrice Wendy Moniz.

« Nous avions définitivement une aisance naturelle les uns avec les autres, et il semble que cela soit apparu à l’écran », a déclaré Moniz à Us Weekly en avril 2023. « Je pense que parfois les gens ont une chimie naturelle, et parfois non et ont pour faire semblant, et ça marche toujours. C’est cette chose intangible.

En ce qui concerne le travail avec Costner, Moniz a expliqué que les deux travaillaient bien l’un avec l’autre, affirmant qu’être sur le plateau avec lui « était vraiment facile et un plaisir ». « Nous trouvons de l’humour dans nos scènes ensemble et de l’espièglerie, et je pense que cela aide aussi à la dynamique », a-t-elle expliqué.

Alors que leurs deux personnages devenaient plus occupés dans leur propre vie, la romance entre eux s’est estompée et au début de la quatrième saison, l’étincelle entre eux s’était éteinte – juste à temps pour que le personnage de Piper Perabo, Summer Higgins, fasse son entrée.

Les deux personnages se sont rencontrés pour la première fois lorsque Summer manifestait devant le bureau du fils du personnage de Costner et il l’a fait jeter en prison. Plus tard, il l’a libérée sous caution et a commencé une amitié avec elle qui s’est ensuite transformée en relation amoureuse.

« L’histoire d’amour démarre sur ‘Yellowstone’. Je sais que beaucoup de gens le regardent pour les cow-boys et le ranch, mais je le regarde pour l’histoire d’amour », a-t-elle déclaré à Entertainment Weekly en mars 2022. « Nous augmentons la chaleur. Cela a été quelques années difficiles. Montons le chauffage pendant une minute. »

Quant à Moniz, elle n’a aucune rancune envers l’été de Perabo, disant Nous hebdomadaire, « Je pense que ce genre de friction fait de la bonne télévision et une narration amusante. »

« Le garde du corps » – Whitney Houston

Whitney Houston et Kevin Costner se sont réunis pour jouer dans le film « The Bodyguard » de 1992. Le film a suivi Houston, qui a joué l’actrice primée aux Oscars Rachel Marron et engage le personnage de Costner, l’ancien agent des services secrets Frank Farmer, pour la protéger lorsqu’elle commence à recevoir des menaces de mort d’un harceleur.

Les deux se rapprochent alors que Rachel commence à comprendre la gravité de la situation et commence à faire davantage confiance à Frank tout au long du film. Les fans ont quitté le théâtre le cœur brisé lorsque les deux personnages se sont séparés à la fin du film, sachant que leur relation ne fonctionnerait jamais, mais pas avant un dernier baiser à l’aéroport.

Dans la vraie vie, les deux sont devenus de très bons amis et Costner a pris la parole lors du service commémoratif de la chanteuse après sa mort par noyade accidentelle en février 2011.

DIONNE WARWICK RAPPELLE LES CONSEILS QU’ELLE A DONNÉS ‘YELLOWSTONE’ STAR KEVIN COSTNER AVANT SON ÉLOGE À WHITNEY HOUSTON

« La Whitney que je connaissais, malgré son succès et sa renommée mondiale, se demandait toujours : ‘Suis-je assez bonne ?’ ‘Suis-je assez jolie?’ ‘Vont-ils m’aimer?’ Whitney, si tu pouvais m’entendre maintenant, je te dirais que tu n’étais pas seulement assez bonne, tu étais géniale », a déclaré Costner.

« Vous avez chanté toute la putain de chanson sans groupe. Vous avez fait de l’image ce qu’elle était. Beaucoup d’hommes de premier plan auraient pu jouer mon rôle. Beaucoup de gars – beaucoup de gars – auraient pu jouer ce rôle. Mais toi, Whitney, Je crois vraiment que c’était la seule qui aurait pu jouer Rachel Marron à cette époque.

« Tu n’étais pas seulement jolie. Tu étais aussi belle qu’une femme pouvait l’être. Et les gens ne t’aimaient pas seulement, Whitney. Ils t’aimaient », a-t-il poursuivi. « Alors, vas-y, Whitney, vas-y. Escorté par une armée d’anges jusqu’à ton Père céleste, et quand tu chanteras devant Lui, ne t’inquiète pas. Tu seras assez bon. »

En 2018, Costner est apparu sur « Good Morning America » ​​pour parler du 25e anniversaire du film, attribuant la majorité du succès du film à « le petit oiseau chanteur Whitney ». Il a parlé de leur amitié en disant: « Je fais toujours attention aux choses que je dis à son sujet parce que certaines choses ne sont que les vôtres. »

« Je pensais qu’elle était si belle, et je me suis dit : ‘Eh bien, c’est la fille qu’il me faut.’ Tout le monde ne pensait pas ça… mais moi oui », a-t-il déclaré. « Quand nous avons fini, c’était un moment vraiment important dans sa vie et sa carrière, et nous serons toujours enfermés ensemble de cette façon. »

« Message dans une bouteille » – Robin Wright

Costner et Robin Wright ont joué des intérêts amoureux dans le drame romantique « Message in a Bottle » de 1992, basé sur un roman du même nom écrit par Nicholas Sparks.

Dans le film, Wright joue la journaliste Theresa Osborne, qui trouve un jour une bouteille enterrée dans le sable en marchant le long d’une plage. À l’intérieur de la bouteille, elle trouve trois lettres adressées à Catherine par un homme qui l’aime. Après l’avoir montré à ses collègues du journal, les lettres sont publiées et Theresa commence le voyage pour trouver l’homme qui a écrit les lettres.

Finalement, elle est capable de le retrouver et va lui rendre visite avec l’intention d’obtenir plus d’informations sur les lettres mais tombe amoureuse de lui à la place. Garrett Blake, joué par Costner, a écrit les lettres à sa femme décédée. Plutôt que de lui dire qu’elle a publié les lettres personnelles, Theresa garde le secret de peur qu’il ne la quitte.

Après une série d’événements, Garrett trouve les lettres et s’en va. Mais ils se sont remis ensemble quelques mois plus tard. Lors d’un voyage en voilier, Garrett se noie en sauvant une famille pendant une tempête, laissant Theresa dévastée. Elle trouve alors la dernière lettre de Garrett à Catherine, lui demandant sa bénédiction pour sortir avec Theresa.

« Message in a Bottle » est souvent considéré comme le meilleur film d’amour de Costner.

Rene Russo — Tasse en étain

Rene Russo et Costner ont joué le rôle d’amoureux improbables dans le film « Tin Cup » de 1996. Au début du film, le personnage de Russo est le thérapeute du personnage de Costner, qu’il poursuit pour se venger de son petit ami après l’avoir embarrassé sur le terrain de golf.

Au cours du film, le personnage de Costner, Roy, commence à développer de vrais sentiments pour le personnage de Russo, Molly, qui commence à réaliser que son petit ami n’est pas un bon gars.

Les deux commencent à travailler ensemble pour aider Roy à prendre sa revanche en battant leur rival au golf à l’US Open. Bien que Roy ne finisse pas par gagner le concours, il obtient la fille et le film se termine avec les deux partageant un baiser passionné.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Rene est, elle est juste un – je vais dire un mot et maintenant, tout à coup, le Twitter va voler – mais elle est comme ça. C’est un terme d’affection, mais elle est comme une grande large « , a déclaré Costner à Access Hollywood à propos de Russo en 2014. « Elle est si facile avec les hommes et avec les femmes. C’est une personne vraiment peu menaçante. Elle fait sentir les gars. Elle donne à chaque gars l’impression qu’il a une chance, et personne ne le fait. … Elle est très, elle était une bonne partenaire d’écran. »

Bull Durham — Susan Sarandon

La relation entre Annie Savoy de Susan Sarandon et Lawrence « Crash » Davis de Costner commence de manière compliquée, et il l’a d’abord refusée pour se rendre compte qu’elle était son partenaire parfait lorsqu’elle est en couple avec son ami et coéquipier Ebby Calvin « Nuke » Laloosh .

Annie est une groupie de baseball qui s’engage chaque année auprès d’un joueur de baseball différent qu’elle entraîne également. Alors que Crash l’a refusée, elle pose les yeux sur Nuke, qu’elle et Crash commencent à s’entraîner ensemble.

Au cours de sa formation, les deux développent des sentiments l’un pour l’autre. Et après une série d’événements, elle et Nuke se séparent, donnant à Crash une chance de poursuivre une relation avec elle. À la fin du film, Annie dit à Crash qu’elle ne veut pas rebondir avec différents hommes chaque année. Et le film se termine avec eux dansant ensemble.

« C’est une femme, et elle en est chaque centimètre », a déclaré Costner à Access Hollywood à propos de Sarandon en 2014. « Et elle est gracieuse à ce sujet. … Elle l’a, mec. … Elle est intemporellement sexy et elle est spéciale. Sue est spéciale.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je n’appelle pas Sue, mais si je pensais vraiment que j’avais besoin de quelque chose de réparé ou si quelque chose me semblait cassé ou si j’étais confus à propos de quelque chose, je n’ai aucun doute qu’elle prendrait cet appel et, n ° 2, qu’elle aurait un vrai répondre », a-t-il ajouté. « Elle est très intelligente et elle est intemporelle pour moi. »