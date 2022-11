De Yale Law à Oath Keepers : le parcours improbable de Stewart Rhodes

“Les gens trouvent des moyens de se distinguer, soit en s’intégrant, soit en se démarquant », a déclaré Jon Michaels, professeur à la faculté de droit de l’UCLA et ancien camarade de classe. “Et mon sentiment de Rhodes est qu’il se démarquait.”

Par l’intermédiaire de l’un de ses avocats, M. Rhodes a refusé une demande d’entrevue.

À Yale, M. Rhodes n’avait pas encore sa barbiche et son cache-œil caractéristiques. Il était rasé de près, avec une prothèse oculaire, résultat d’un accident avec une arme à feu qu’il s’était lui-même infligé. Il avait des opinions non conventionnelles et pouvait sembler inhabituellement concentré sur les droits des armes à feu, ont déclaré d’anciens camarades de classe. Pourtant, certains se souviennent de lui comme d’un pair bien intentionné qui a travaillé pour trouver un terrain d’entente malgré son appartenance à la minorité politique.

Les attentats terroristes du 11 septembre 2001, au cours de sa deuxième semaine d’études en droit, l’ont profondément marqué.

À la barre des témoins, M. Rhodes s’est rappelé avoir assisté à une conférence sur les délits lorsque la nouvelle des attaques s’est répandue.

“Beaucoup de mes camarades de classe se sont effondrés et étaient juste dans un chagrin déchirant”, a-t-il dit, ajoutant : “Et bien sûr, après le chagrin est venue la colère.”

Dans les souvenirs de ses camarades de classe et dans le propre récit de M. Rhodes, les attentats ont été un moment galvanisant qui a aiguisé son idéologie politique. Il est devenu de plus en plus alarmé par les utilisations élargies de la surveillance et de la détention par l’administration du président George W. Bush, qu’il considérait comme des excès inconstitutionnels.

“Vous aviez l’impression qu’il gardait en quelque sorte sa poudre sèche, pour la plupart”, a déclaré Stephen Vladeck, professeur à la faculté de droit de l’Université du Texas. “Les fois où il parlait, c’était souvent par crainte que le gouvernement n’aille trop loin et ne viole les droits des Américains.”