De Yale à la prison : Stewart Rhodes, « général » des Oath Keepers

Stewart Rhodes, diplômé de Yale Law, a été condamné jeudi à 18 ans de prison par le juge Amit Mehta pour son rôle dans l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain.

La milice d’extrême droite Oath Keepers a été provocante jusqu’au bout, refusant toute faute ou erreur dans la campagne pour maintenir Donald Trump à la Maison Blanche.

La condamnation semblait être le coup de grâce pour Rhodes, qui a créé les Oath Keepers en 2009 après des années de préparation à se battre avec le gouvernement.

Pour Stewart Rhodes, sa condamnation pour avoir dirigé la milice d’extrême droite Oath Keepers lors de l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain a fait de lui le premier prisonnier politique américain – l’équivalent du dissident russe Aleksandr Soljenitsyne.

Mais pour le juge Amit Mehta, qui a condamné jeudi le diplômé en droit de Yale à 18 ans de prison, Rhodes est un criminel obsédé par lui-même qui a pris les armes contre le gouvernement américain dans un complot effronté de sédition, menaçant de terreur le Congrès américain.

Rhodes, 57 ans, a été provocateur jusqu’à la fin de son procès, refusant toute faute ou erreur dans la campagne Oath Keepers pour maintenir Donald Trump à la Maison Blanche et empêcher Joe Biden de devenir président – par des moyens violents si nécessaire.

« Je suis un prisonnier politique », a-t-il déclaré au tribunal.

« Mon seul crime est de m’opposer à ceux qui détruisent notre pays », a-t-il déclaré.

Milice anti-gouvernementale

La condamnation semblait être le coup de grâce pour Rhodes, qui a créé les Oath Keepers en 2009 après des années de préparation à se battre avec un gouvernement qu’il considère comme de plus en plus répressif.

Avec une tache noire ressemblant à un pirate sur son œil gauche et la capacité d’un diplômé de la faculté de droit de Yale à impressionner ses partisans avec une maîtrise du droit constitutionnel, Rhodes a construit un groupe de partisans partageant les mêmes idées, en grande partie issus de la communauté des ex-militaires et des ex-policiers du monde entier. pays.

Rhodes a grandi dans le sud-ouest des États-Unis et a rejoint l’armée après avoir terminé ses études secondaires.

Mais il a été libéré prématurément en raison d’une blessure lors d’un exercice de parachutisme.

Son ex-épouse Tasha Adams Rhodes, avec qui il a eu six enfants, a déclaré qu’ils s’étaient rencontrés alors qu’il travaillait comme voiturier et qu’elle enseignait la danse à Las Vegas.

Rhodes a également travaillé comme instructeur d’armes à feu – et a perdu un œil lorsqu’il a laissé tomber une arme à feu et qu’elle a tiré, le frappant.

En 1998, il est diplômé d’une université locale et a été accepté à Yale Law, l’une des institutions les plus prestigieuses du pays.

Après Yale, il a créé un cabinet d’avocats dans le Montana, vivier de miliciens et d’activistes méfiants envers toute autorité et épris d’armes et d’équipements militaires.

C’est là que Rhodes a développé l’idée des Oath Keepers, en partant du principe que le gouvernement fédéral empiétait de plus en plus sur les droits des citoyens, notamment en restreignant la possession d’armes à feu.

Les partisans doivent être prêts à combattre le gouvernement, disait-il, en profitant de la montée des médias sociaux pour rassembler des partisans de partout aux États-Unis.

‘Forces de l’ordre’

Rhodes a touché une corde sensible parmi de nombreux hommes blancs issus de l’armée et de la police.

Au fur et à mesure que le groupe grandissait, Rhodes a fait appel à des gardiens du serment armés et en tenue de combat pour la sécurité lors des rassemblements républicains et pendant les troubles sociaux, comme les troubles à Ferguson, Missouri en 2014 après que la police a abattu un homme noir.

Il a affirmé qu’ils étaient essentiellement une « force de maintien de la paix ».

Au fur et à mesure que Trump gagnait en influence politique, Oath Keepers s’est porté volontaire pour assurer la sécurité lors d’événements organisés par ses partisans.

Rhodes a déclaré au tribunal qu’ils protégeaient les partisans de Trump des attaques d’extrême gauche connues sous le nom d’Antifa.

Mais de plus en plus, le groupe est apparu comme une force armée quelque peu disciplinée et il est devenu leur « général », comme l’appelaient les procureurs.

Son ex-femme l’a qualifié de « sociopathe » narcissique qui mythifie son propre avenir comme « le prochain George Washington ».

‘Prisonnier politique’

Tout cela s’est réuni lors du soulèvement du 6 janvier, lorsque Rhodes a amené plusieurs dizaines de membres de son groupe à Washington avec une cache d’armes, déterminés à bloquer la certification officielle par le Congrès de Biden en tant que vainqueur de Trump lors de l’élection présidentielle de novembre 2020.

Les procureurs ont montré des messages texte et des conversations enregistrées qui dépeignaient Rhodes en train de se préparer à une éventuelle insurrection violente.

« Les patriotes prennent les choses en main », a-t-il écrit à d’autres Gardiens du serment.

Lors de la condamnation de jeudi, Mehta a déclaré que Rhodes savait exactement ce qu’il faisait, préparant ses partisans avec des armes pour une confrontation totale.

« Quel était le motif? Vous n’aimiez pas le nouveau gars », a déclaré Mehta, faisant référence à la victoire de Biden.

« Ce que nous ne pouvons absolument pas avoir, c’est un groupe de citoyens (qui), parce qu’ils n’aiment pas le résultat d’une élection… sont alors prêts à prendre les armes pour fomenter une révolution », a-t-il dit.

« Vous êtes avocat. Vous savez ce que cela signifie », a-t-il déclaré.

Mais Rhodes s’est qualifié de prisonnier politique.

Alors qu’il risquait des années de prison, « mon objectif sera d’être un Soljenitsyne américain », a-t-il déclaré.