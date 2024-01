De vrais films qui ressemblent à de faux films : une taxonomie extrêmement approfondie d’Uncanny Valley Entertainment

Au lieu de parcourir les marges du secteur, deux comédies sorties à un an d’intervalle, à la fin de l’Amérique de Bush, ont chassé la stupidité du moment jusqu’aux plus hauts échelons d’Hollywood. L’envoi de Ben Stiller vers la célébrité cinématographique commence par une bobine d’ersatz de bandes-annonces pour les derniers projets de l’ensemble inventé : la vitrine CGI post-apocalyptique cérébrale. Journée torride franchise, le drame surmené des moines gays L’Allée de Satanet le pet-a-thon en gros costume de sous-Klums Les gros. Ce dernier se rapproche le plus de la filmographie de George Simmons, le triste remplaçant d’Adam Sandler interprété par un Adam Sandler grimaçant pour l’hommage de Judd Apatow aux hommages de Woody Allen à Ingmar Bergman. Les souvenirs qui jonchent le manoir de George – des affiches pour des crottes à faible effort et de haut niveau comme Triton et Refaire, dans lequel il est magiquement transformé en moitié de poisson et en bébé, respectivement – l’entoure de rappels moqueurs de la façon dont il l’a téléphoné, un riche hack étranger à ses racines dans le stand-up. La souche de faux films qui en résulte voit de véritables talents s’en prendre aux chèques de paie faciles qui accompagnent une marque renommée, couvrant tout, depuis le récent clunker de Noël d’Eddie Murphy. Ruelle de la canne en bonbon à toutes les apparitions à l’écran de Dwayne Johnson au cours des dix dernières années.

Personnes difficiles / Les deux autres faux

Un autre duo, cette fois-ci associant des pisses avisées sur les divertissements du club de la part des parasites essayant de convaincre le gars de la porte de les laisser entrer. Les deux groupes de protagonistes malheureux – les non-stars non syndiquées Billy et Julie dans le premier, les frères et sœurs marginalisés Cary et Brooke dans le second – leurs écrivains et leurs téléspectateurs sont gays et avertis des médias, de sorte que les fissures précises au laser se rapprochent dangereusement. à la plausibilité réelle. (En être témoin: goutte non binaire fait une histoire queer pour Disney, Remake photoréaliste de Bambi qui arrive dans le tuyau.) La clé est la connaissance interne du baseball du fonctionnement et des bizarreries de l’industrie, des lignes de frappe qui se doublent de critiques à l’égard des prises de décision stupides des C-suites. L’héritage de ces émissions perdure dans chaque Variété titre qui semble avoir été généré par un modèle Mad Libs motivé par l’argent : le fabricant de crayons Crayola est lancement un bardeau de production cinématographique ! Une plateforme de streaming en démarrage, dotée d’un soutien de 1,75 milliard de dollars, produit un contenu original ne dépassant pas dix minutes, pour ensuite se fermer au bout de huit mois ! Chaque série diffusée sous l’égide de Quibi cristallise parfaitement cet esprit de fausseté, issu d’un drame social mal engendré. #freerayshawn à Nikki Fre$hun faux documentaire (en fait assez drôle) relatant les efforts écologistes et la carrière naissante de trap-rap de Nicole Richie.

Entourage faux

Entre les tragédies et les triomphes de sortir avec vos garçons, la comédie bromantique de HBO a parfois ridiculisé Los Angeles en la qualifiant de maison de fous, avec des égocentriques et des excentriques croisant régulièrement le chemin de l’idole ascendante du cinéma, Vincent Chase. Mais les nervures ont toujours été douces et affectueuses, ce qui se reflète le plus clairement dans les extraits sans ironie de la filmographie de Vinny, sans jamais comprendre à quel point ils semblent tous terribles. En choisissant ses rôles, il s’est tourné vers des versions au crâne épais de classiques existants des affiches de dortoir : la saga policière indépendante et granuleuse. Boulevard de la Reine (Idiot Rues méchantes), biopic sanglant de Pablo Escobar Medellin (Idiot Écharpe), Et un Aquaman (Idiot Aquaman) qui a d’une manière ou d’une autre amené James Cameron à réaliser. (Moins on en dit sur le EDM Jekyll et Hyde redémarrent à partir du long métrage de suivi, mieux c’est.) Tous les aspirants imitateurs du canon jock Intro to Film touchent cette corde sensible, en particulier les gangsters hors marque non épiques comme le double portrait des jumeaux Kray. Légendele calamiteux Caponeou le ridiculement exquis Gotti.