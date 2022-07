De vraies femmes au foyer portent des maillots de bain pour la première photo du casting de ‘RHUGT 3’ – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image: Paon

Bravo De vraies femmes au foyer franchise se dirige vers la Thaïlande pour Vraies femmes au foyer Ultimate Girls Trip 3, et les fans sont définitivement là pour ça ! Bravo et Peacock ont ​​publié les premières photos sous forme de publication conjointe sur Instagram, et tout le monde est essentiellement dépouillé de maillots de bain. « PREMIÈRE PHOTO CASTÉE DE #RHUGT 3 ! C’EST LA LÉGENDE », ont écrit les deux comptes à côté de la photo. Le cliché a montré bruyère gay et Whitney Rose de Les vraies femmes au foyer de Salt Lake City, Gizelle Bryant et Candice Dillard-Bassett de Les vraies femmes au foyer du Potomac, Alexia Echevarria et Marysol Patton de Les vraies femmes au foyer de Miami, Porsha Williams de Vraies femmes au foyer d’Atlantaet enfin, Léa McSweeney de Les vraies femmes au foyer de New York.

Les huit femmes étaient superbes en maillot de bain et en tenue de sport alors qu’elles se tenaient devant deux éléphants en Thaïlande. Certains portaient des soutiens-gorge de sport, tandis que d’autres portaient des maillots de bain une ou deux pièces. Quelques-uns portaient des pantalons de yoga ou des shorts de vélo, et plusieurs portaient des lunettes de soleil sous le soleil radieux. Tous semblaient prêts à combattre la chaleur ou à sauter dans l’eau à tout moment. Peacock a été l’un des premiers à répondre à son propre message, commentant: “Nous sommes déjà obsédés par ce groupe », aux côtés d’un emoji cœur-yeux.

Les fans se sont déchaînés dans la section des commentaires, mais certains étaient sceptiques. Ça va être difficile de surpasser # RHUGT2 », a commenté l’un d’eux, tandis qu’un autre a écrit : « C’est sur le point d’être tout. L’enthousiasme suscité par le troisième volet de Voyage ultime entre filles de Real Housewives était définitivement contagieux alors que les fans exprimaient leur enthousiasme. “J’ai le sentiment que ce sera le meilleur à ce jour !!!” a commenté un autre fan.

“Je me demande comment Porsha et Candice vont s’entendre !” écrit un suiveur. “J’ai hâte d’y être !” « Quel est le thème ? Non pas qu’il en soit besoin, mais c’est comme Besties Edition », a écrit un autre fan dans la section des commentaires, tandis qu’un autre a commenté:« Cela devient l’une de mes émissions préférées.

De vraies femmes au foyer aluns dont Kiki Barth et Adriana de Mourales deux RHOM, a également profité de la section des commentaires pour soutenir les filles. “Allez #Rhom”, a commenté Adriana, aux côtés d’émojis de cœur et d’applaudissements.