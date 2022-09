De violents troubles se poursuivent en Iran après la mort de Mahsa Amini en détention, avec 26 morts

Les manifestants à travers l’Iran ont continué de se heurter violemment aux forces de sécurité tôt vendredi après la mort d’une jeune femme en garde à vue. La télévision d’État iranienne a suggéré que le nombre de morts dans les troubles pourrait atteindre 26, sans fournir de détails.

Bien que l’ampleur des manifestations dans une douzaine de villes iraniennes reste incertaine, le mouvement, en réponse à la mort de Mahsa Amini la semaine dernière après son arrestation par la police des mœurs du pays, représente les troubles les plus importants depuis 2019, lorsque des groupes de défense des droits ont déclaré des centaines de personnes ont été tuées dans une violente répression.

L’Iran a également perturbé l’accès à Internet avec le monde extérieur, selon Netblocks, un moniteur de trafic Internet, et a renforcé les restrictions sur les plateformes populaires utilisées pour organiser des rassemblements comme Instagram et WhatsApp.

Le département du Trésor américain a publié vendredi des directives élargissant la gamme de services Internet disponibles pour les Iraniens malgré les sanctions américaines contre le pays. Les responsables ont déclaré que cette décision aiderait les Iraniens à accéder à des outils pouvant être utilisés pour contourner la surveillance et la censure de l’État, mais n’empêcherait pas entièrement Téhéran d’utiliser des outils de communication pour étouffer la dissidence.

26 personnes seraient mortes

Un présentateur de la télévision d’État a déclaré jeudi soir que 26 manifestants et policiers avaient été tués depuis que les manifestations ont éclaté samedi dernier après les funérailles d’Amini, 22 ans, sans préciser comment les autorités sont parvenues à ce chiffre. Il a déclaré que les statistiques officielles seraient publiées plus tard, mais dans les périodes de troubles passées, le gouvernement iranien n’a pas proposé de bilan officiel des morts.

Les troubles ont tué au moins 11 personnes selon un décompte de l’Associated Press, basé sur des déclarations de médias publics et semi-officiels. Plus récemment, le vice-gouverneur de Qazvin, Abolhasan Kabiri, a déclaré qu’un citoyen et un officier paramilitaire avaient été tués dans les troubles qui ont secoué deux villes de la province du nord-ouest.

La crise qui se déroule en Iran a commencé par une effusion publique suite à la mort d’Amini, une jeune femme d’une ville kurde du nord-ouest qui a été arrêtée par la police des mœurs du pays à Téhéran la semaine dernière pour avoir prétendument enfreint son code vestimentaire strictement appliqué.

La police a déclaré qu’elle était décédée d’une crise cardiaque et qu’elle n’avait pas été maltraitée, mais sa famille a mis en doute ce compte.

REGARDER | Colère mondiale après la mort d’Amini : La mort en détention de l’Iranienne Mahsa Amini déclenche des protestations dans le monde entier La mort de Mahsa Amini, une femme de 22 ans qui était détenue par la police des mœurs iranienne, a déclenché des protestations en Iran et dans le monde. Les Nations Unies demandent maintenant à l’Iran de lancer une enquête sur sa mort.

La mort d’Amini a suscité une vive condamnation de la part des pays occidentaux et des Nations Unies, et a touché un nerf national.

Des centaines d’Iraniens dans au moins 13 villes, de la capitale, Téhéran, à la ville natale kurde du nord-ouest d’Amini, Saqez, sont descendus dans les rues, exprimant leur colère refoulée face à la répression sociale et politique. Les autorités ont allégué que des pays étrangers anonymes et des groupes d’opposition tentaient de fomenter des troubles.

“La mort a puisé dans un sentiment antigouvernemental plus large dans la République islamique et en particulier dans la frustration des femmes”, a écrit le cabinet de risque politique Eurasia Group, notant que les extrémistes iraniens ont intensifié leur répression contre les vêtements pour femmes au cours de l’année écoulée depuis que l’ancien chef de la justice Ebrahim Raisi est devenu Président.

“Dans le froid calcul des dirigeants iraniens … une réponse plus énergique est nécessaire pour apaiser les troubles.”

Des milliers de personnes à travers le monde manifestent en solidarité avec les Iraniens bouleversés par la mort d’Amini, y compris dans des villes du Canada. Des manifestants ont également défilé à Londres et à Berlin.

REGARDER | Un responsable des Nations Unies appelle à une enquête : Un haut responsable de l’ONU demande une enquête indépendante sur la mort de Mahsa Amini Shadi Sadr, avocat des droits de l’homme et directeur exécutif de Justice for Iran rejoint The Rundown pour discuter des appels du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme pour une enquête indépendante sur la mort de Mahsa Amini, 22 ans, décédé la semaine dernière après avoir été appréhendé par la police des mœurs.

Manifestations violentes et contre-manifestation en Iran

Des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des manifestants à Téhéran incendiant une voiture de police et affrontant des policiers à bout portant. Ailleurs dans la capitale, des vidéos montrent des coups de feu alors que des manifestants fuient la police anti-émeute en criant : “Ils tirent sur des gens ! Oh mon Dieu, ils tuent des gens !”

Dans la ville de Neyshabur, au nord-ouest, des manifestants ont applaudi une voiture de police renversée. Des images de Téhéran et de Mashhad montrent des femmes agitant leur couvre-chef obligatoire du hijab dans les airs comme des drapeaux tout en scandant “Liberté!”

Les scènes de femmes se coupant les cheveux et brûlant leur hijab alimentent un débat politique plus large sur le rôle des restrictions religieuses dans une république moderne – des questions qui tourmentent la République islamique depuis sa fondation en 1979.

Mais les protestations sont également devenues un défi ouvert au gouvernement. Les chants ont été cinglants, certains appelant à la chute des religieux au pouvoir. Les manifestants crient “Mort au dictateur !” et “Les mollahs doivent être partis!”

Un manifestant pro-gouvernemental tient une photo du guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, alors qu’il assiste à un rassemblement après la prière du vendredi pour condamner les récentes manifestations anti-gouvernementales à Téhéran. Amini a été arrêté par la police des mœurs du pays à Téhéran la semaine dernière pour avoir prétendument violé son code vestimentaire strictement appliqué. (Vahid Salemi/Associated Press)

En signe de l’épreuve que le mouvement de contestation faisait peser sur le gouvernement, des groupes extrémistes ont organisé vendredi une contre-manifestation à Téhéran.

Des milliers de femmes vêtues de tchadors noirs traditionnels et d’hommes vêtus à la manière du Basij, une force de volontaires relevant des Gardiens de la révolution paramilitaires, sont descendus dans les rues après la prière du vendredi pour exprimer leur colère face aux troubles, a rapporté l’agence de presse publique IRNA.

“Mort à l’Amérique !”, “Mort à Israël !” et “Les mercenaires américains sont en guerre contre la religion!”, scandaient-ils.

Le ministère iranien des Renseignements a mis en garde les citoyens contre la participation à des rassemblements de rue « illégaux » vendredi, menaçant de poursuites. Les autorités locales ont annoncé l’arrestation de dizaines de manifestants.

Hasan Hosseinpour, chef adjoint de la police de la province septentrionale de Gilan, a signalé que 211 personnes avaient été arrêtées vendredi. Le gouvernement de la province occidentale de Hamadan a déclaré que 58 manifestants avaient été arrêtés.

L’université de Téhéran a annoncé qu’elle déplacerait les cours en ligne la semaine prochaine au milieu des troubles, a rapporté l’agence de presse semi-officielle Fars.

Amnesty International, un organisme de surveillance basé à Londres, a accusé les forces de sécurité d’avoir battu des manifestants avec des matraques et d’avoir tiré des plombs métalliques à bout portant. Des vidéos montrent des policiers et des paramilitaires utilisant des tirs réels, des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser les manifestations.

L’Iran a récemment été aux prises avec des vagues de protestations, principalement à cause d’une crise économique de longue date exacerbée par les sanctions américaines liées à son programme nucléaire.

En novembre 2019, le pays a connu la violence la plus meurtrière depuis la révolution islamique de 1979, alors que des manifestations ont éclaté contre une hausse du prix de l’essence contrôlé par l’État.

