JAKARTA, Indonésie (AP) – Une série de forts tremblements de terre à l’intérieur des terres ont secoué samedi la province la plus à l’est de l’Indonésie, mais il n’y a eu aucun rapport immédiat de dommages graves ou de victimes.

L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique a déclaré qu’au moins quatre tremblements de terre terrestres d’une magnitude comprise entre 6,2 et 5,5 étaient centrés à environ 37 kilomètres (23 miles) au nord-ouest du district central de Mamberamo de la province de Papouasie occidentale à une profondeur allant jusqu’à 16 kilomètres (10 miles) .

Ces tremblements de terre ne présentaient aucun risque de déclencher un tsunami, a déclaré Daryono, qui dirige la Division de l’atténuation des tremblements de terre et des tsunamis. Il a déclaré que les tremblements de terre avaient été déclenchés par une poussée dans la faille de Memberamo Anjak.

“Il n’y a aucun rapport sur l’impact des dégâts”, a déclaré Daryono, qui porte un seul nom.

Le US Geological Survey a mesuré les tremblements de terre entre 6,1 et 5,9 de magnitude à une profondeur de 19 à 33 kilomètres (11,8 à 20,5 miles). Les variations dans les premières mesures sont courantes.

Avec une population d’environ 1,2 million d’habitants, la Papouasie occidentale est l’une des provinces les moins peuplées d’Indonésie.

L’Indonésie est un archipel sismiquement actif de 270 millions d’habitants qui est fréquemment frappé par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques et des tsunamis.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.

Un tremblement de terre massif au large d’Aceh en 2004 a déclenché un puissant tsunami qui a tué environ 230 000 personnes dans une douzaine de pays.

