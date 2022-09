De violents tremblements de terre secouent une partie de la Papouasie occidentale en Indonésie

L’Agence indonésienne de météorologie, de climatologie et de géophysique a déclaré qu’au moins quatre tremblements de terre terrestres d’une magnitude comprise entre 6,2 et 5,5 étaient centrés à environ 37 kilomètres (23 miles) au nord-ouest du district central de Mamberamo de la province de Papouasie occidentale à une profondeur allant jusqu’à 16 kilomètres (10 miles) .

Le US Geological Survey a mesuré les tremblements de terre entre 6,1 et 5,9 de magnitude à une profondeur de 19 à 33 kilomètres (11,8 à 20,5 miles). Les variations dans les premières mesures sont courantes.

En février, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué au moins 25 personnes et en a blessé plus de 460 dans la province de Sumatra occidental. En janvier 2021, un tremblement de terre de magnitude 6,2 a tué plus de 100 personnes et en a blessé près de 6 500 dans la province de West Sulawesi.