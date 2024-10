De violents orages sont visibles sur les radars mercredi

Aujourd’hui est le premier jour d’alerte météo pour un risque d’orages violents en soirée et pendant la nuit. Le moment le plus probable pour que des conditions météorologiques violentes se produisent est après le coucher du soleil, ou entre 19 heures et minuit, bien qu’il existe au moins un certain potentiel de tempête violente. quelques heures avant cette période. Pour Kansas City, la ligne d’orages violents devrait balayer d’ouest en est le métro entre 20 heures et 23 heures, mais veuillez prévoir une heure supplémentaire de chaque côté de cette période pour pécher par excès de prudence. BLOG EN DIRECT : 13 h 41 — Les avertissements d’orages violents pour les comtés d’Atchison et de Holt ont été autorisés à expirer. 13h30 — Le National Weather Service a émis un avertissement d’orages violents, avec des risques comprenant des rafales de vent allant jusqu’à 70 miles par heure et de la grêle de 1 pouce pour les comtés d’Atchison, Nodaway et Holt dans le Missouri et le comté de Doniphan, au Kansas. Cet avertissement devrait rester en vigueur jusqu’à 14 heures. 13 h 30 — Le service météorologique national a émis une veille d’orages violents pour un certain nombre de comtés dans des régions telles que le nord-est du Kansas et le nord du Missouri jusqu’à 19 heures. Les comtés couverts par la surveillance comprennent le comté de Doniphan. , Kansas et les comtés de Daviess, Grundy, Harrison, Mercer, Putnam, Sullivan, Adair, Schuyler, Andrew Atchison, Buchanan, Dekalb, Gentry, Holt, Nodaway et Worth dans le Missouri. Les configurations de temps violent d’automne ont tendance à être limitées par l’absence de forte instabilité que nous observons généralement au printemps, et cette configuration ne fait pas exception. Néanmoins, un cisaillement de vent favorable important créera un environnement capable de produire des rafales de vent dommageables et des tornades à développement rapide. Si un avertissement d’orage violent ou un avertissement de tornade est émis pour votre communauté, veuillez agir rapidement car vous n’aurez peut-être pas beaucoup de temps pour chercher un abri.

Aujourd’hui est un premier jour d’alerte météo pour un risque d’orages violents en soirée et pendant la nuit.

[Click here to track radar]

Le moment le plus probable de phénomènes météorologiques violents se situera après le coucher du soleil, ou entre 19 heures et minuit, bien qu’il existe au moins un certain potentiel de tempête violente quelques heures avant cette période.

Pour Kansas City, la ligne d’orages violents devrait balayer d’ouest en est le métro entre 20 heures et 23 heures, mais veuillez prévoir une heure supplémentaire de chaque côté de cette période pour pécher par excès de prudence.

[Click here to download the KMBC 9 News app for weather alerts on the go]

BLOGUE EN DIRECT :

13h41 — Les avertissements d’orages violents pour les comtés d’Atchison et de Holt ont été autorisés à expirer.

13h30 — Le National Weather Service a émis un avertissement d’orages violents, avec des risques comprenant des rafales de vent allant jusqu’à 70 miles par heure et de la grêle de 1 pouce pour les comtés d’Atchison, Nodaway et Holt dans le Missouri et le comté de Doniphan, au Kansas. Cet avertissement devrait rester en vigueur jusqu’à 14 heures.

Ce contenu est importé de Facebook. Vous pourrez peut-être trouver le même contenu dans un autre format, ou vous pourrez peut-être trouver plus d’informations sur leur site Web.

13h30 — Le Service météorologique national a publié un Veille d’orages violents pour un certain nombre de comtés dans des régions telles que le nord-est du Kansas et le nord du Missouri jusqu’à 19 heures

Les comtés couverts par la surveillance comprennent le comté de Doniphan, au Kansas, et les comtés de Daviess, Grundy, Harrison, Mercer, Putnam, Sullivan, Adair, Schuyler, Andrew Atchison, Buchanan, Dekalb, Gentry, Holt, Nodaway et Worth dans le Missouri.

Les configurations de temps violent d’automne ont tendance à être limitées par l’absence de forte instabilité que nous observons généralement au printemps, et cette configuration ne fait pas exception. Néanmoins, un cisaillement de vent favorable important créera un environnement capable de produire des rafales de vent dommageables et des tornades à développement rapide.

Si un avertissement d’orage violent ou un avertissement de tornade est émis pour votre communauté, veuillez agir rapidement car vous n’aurez peut-être pas beaucoup de temps pour chercher un abri.