De violents orages s’abattent sur une station balnéaire russe

Des vidéos dramatiques montrent des crues soudaines emportant des voitures dans la ville de Sotchi, sur la mer Noire

Les pluies torrentielles continuent de faire des ravages dans le sud de la Russie, déclenchant des crues soudaines perturbatrices et causant d’importants dégâts matériels. Les autorités de l’ancienne ville hôte des Jeux olympiques d’hiver de Sotchi ont activé le système d’alarme d’urgence samedi soir, avertissant les habitants de s’abriter chez eux et d’être prêts pour d’éventuelles évacuations.

Les sirènes d’urgence ont été entendues à travers Sotchi vers 23 heures, heure locale, alors que les tempêtes qui battaient la région pour le deuxième jour s’intensifiaient, provoquant davantage d’inondations et de chaos dans les rues.

Plusieurs vidéos partagées en ligne ont montré l’étendue de la calamité, avec un clip dramatique capturé par une famille piégée à l’intérieur d’un véhicule à moitié inondé alors qu’il est emporté le long d’une rue principale, Donskaya.

Plus loin sur la route, un certain nombre de personnes auraient été piégées à l’intérieur d’un bus, alors que les services de secours se sont précipités pour les aider et que d’autres ont été pris au dépourvu à l’air libre.

Les équipes des services d’urgence avaient passé samedi à faire face aux conséquences d’une tempête similaire vendredi soir, avertissant que le pire était probablement encore à venir. Les autorités ont fortement conseillé aux habitants de Sotchi d’éviter de rester dans la rue ou d’utiliser des véhicules personnels.

