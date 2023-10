De violents combats persistent dans l’est de l’Ukraine alors que Kiev signale des attaques incessantes de la Russie sur une ville clé.

KIEV, Ukraine — Les responsables ukrainiens ont fait état de combats intenses, caractérisés par des assauts incessants des forces russes, alors que l’attaque en cours contre la ville d’Avdiivka, dans l’est de l’Ukraine, entrait samedi dans sa cinquième journée consécutive.

« L’ennemi n’a cessé ni d’attaquer ni de bombarder les positions » autour d’Avdiivka, a déclaré le chef de la ville, Vitalii Barabash, à la télévision ukrainienne.

Barabash a également indiqué que Moscou déployait des forces supplémentaires pour encercler la ville stratégiquement importante de la région orientale de Donetsk, située juste au nord de la capitale régionale tenue par Moscou, également appelée Donetsk.

Environ 1 600 civils restent dans la ville, ce qui contraste fortement avec la population d’avant-guerre qui était d’environ 31 000 habitants.

Les commentaires de Barabash interviennent après que l’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a déclaré vendredi lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU que l’intensification des attaques dans l’est constituait une nouvelle étape dans la campagne de Moscou en Ukraine.

« Depuis plusieurs jours, les troupes russes sont passées au combat actif pratiquement sur toute la ligne de front… La soi-disant contre-offensive ukrainienne peut donc être considérée comme terminée », a-t-il déclaré.

Mais le président ukrainien Voloydymr Zelenskyy a déclaré plus tôt cette semaine que les forces ukrainiennes maintenaient les troupes russes à distance et « tenaient bon ».

Plus au nord, les combats le long de la partie nord du front oriental de l’Ukraine se sont « considérablement aggravés » ces derniers jours, a écrit samedi sur Facebook le général Oleksandr Syrskyi, commandant des forces terrestres ukrainiennes.

Syrskyi, qui a rendu visite aux troupes dans la région, a déclaré que les forces russes s’étaient regroupées après les pertes et montaient des attaques autour du village de Makiivka et poussaient vers la ville de Koupiansk, dans le but d’encercler Koupiansk et d’atteindre la rivière Oskil.

Samedi également, une femme de 60 ans a été tuée dans le bombardement russe de la ville de Beryslav, dans la région ukrainienne de Kherson, partiellement occupée.

En Russie, le ministère russe de la Défense a déclaré que des systèmes de défense aérienne avaient abattu samedi matin deux drones ukrainiens au-dessus de la mer Noire, près de la station balnéaire du sud de Sotchi. Les responsables ukrainiens n’ont jamais reconnu leur responsabilité dans les attaques sur le territoire russe.