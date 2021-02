SANAA, Yémen (AP) – De violents combats entre les forces gouvernementales et les rebelles houthis ont tué plus de deux douzaines de personnes au cours des trois derniers jours dans la province centrale de Marib, ont annoncé mardi des responsables yéménites et des chefs tribaux.

L’ONU a exprimé ses préoccupations concernant les attaques des Houthis dans la province riche en pétrole.

La guerre au Yémen a éclaté en 2014, lorsque des rebelles houthis alliés à l’Iran se sont emparés de la capitale et d’une grande partie du nord du pays. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, déterminée à restaurer l’autorité du gouvernement du président Abed Rabbo Mansour Hadi, a lancé une vaste intervention militaire des mois plus tard.

Les responsables ont déclaré qu’au moins 29 personnes avaient été tuées et des dizaines avaient été blessées des deux côtés lors des combats les plus récents pour Marib. Les rebelles ont cherché à prendre le contrôle de la province, un bastion anti-Houthi détenu par le gouvernement internationalement reconnu.

Les chefs tribaux ont déclaré que les Houthis avaient déployé des renforts pour briser les défenses gouvernementales à Marib, mais qu’ils n’avaient fait aucun progrès.

Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à informer les médias, tout comme les chefs tribaux par crainte de représailles.

Moammar al-Iryani, ministre de l’Information du gouvernement internationalement reconnu, a déclaré à l’agence de presse officielle SABA du Yémen que les rebelles avaient attaqué les districts de Marib à Soroug et Makhdara. Il a déclaré que les Houthis avaient également tiré un missile balistique qui a atterri dans une zone civile de la ville de Marib.

L’envoyé de l’ONU au Yémen, Martin Griffiths, s’est dit «extrêmement préoccupé» par les attaques des Houthis contre la province, «en particulier à une époque de regain d’élan diplomatique» pour reprendre les pourparlers visant à mettre fin à la guerre.

«Un règlement politique négocié qui répond aux aspirations du peuple yéménite est la seule solution durable pour mettre fin à ce conflit», a-t-il tweeté.

Mohamed Abdel Salam, un porte-parole des Houthis, a dénoncé les propos de Griffiths. Il a appelé l’envoyé de l’ONU à «ajuster sa logique tordue». Il n’a pas élaboré.

Le nouvel épisode de combats à Marib est intervenu après que le président Joe Biden a annoncé la semaine dernière que les États-Unis mettraient fin à leur soutien, y compris certaines ventes d’armes, à la guerre de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite contre les Houthis.

Cette décision tant attendue a recentré les projecteurs sur la pire crise humanitaire au monde et a été bien accueillie par de nombreux Yéménites et groupes d’aide qui espèrent que le changement de politique pourrait donner un nouvel élan aux pourparlers de paix.

Griffiths s’est également rendu samedi en Iran, principal soutien des Houthis, dans le cadre d’un effort plus large de négociation d’une solution politique au conflit au Yémen.

La guerre au Yémen a engendré la pire crise humanitaire au monde, laissant des millions de personnes souffrant de pénuries alimentaires et médicales. Il a tué quelque 1130 000 personnes, dont des combattants et des civils.