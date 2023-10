Israël et le Hamas ont fait état mardi de violents combats dans le nord de la bande de Gaza, alors que les Palestiniens ont déclaré que les chars israéliens s’approchaient de la principale ville du territoire dans plusieurs directions.

L’intensification des combats autour de la ville de Gaza, qu’Israël considère comme le centre de commandement du Hamas, est survenue alors que l’ONU avertissait que l’enclave méditerranéenne était en train de devenir un « enfer vivant ».

L’armée israélienne a déclaré que ses troupes « menaient des combats féroces » contre les militants du Hamas « au plus profond de la bande de Gaza » et opéraient dans le nord de l’enclave, attaquant le Hamas « au sol et depuis les airs ».

Le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui a rejeté cette semaine les appels à un cessez-le-feu et déclaré que c’était « le moment de la guerre », a déclaré que l’armée israélienne avait frappé environ 300 cibles en 24 heures, notamment des missiles antichar et des tirs de roquettes. postes et complexes militaires à l’intérieur des tunnels souterrains.

Israël s’est montré réticent à fournir des détails sur l’étendue de son invasion, qui a débuté vendredi.

Mais des responsables du Hamas et du Jihad islamique palestinien, un groupe militant plus petit, ont déclaré au Financial Times que des dizaines de chars israéliens avaient tenté d’avancer sous couverture aérienne dans le nord-ouest de Gaza et au sud de la ville de Gaza, au milieu d’âpres combats.

Le ministère de l’Intérieur contrôlé par le Hamas à Gaza a déclaré que les forces israéliennes avaient atteint la zone de Karama au nord de la ville de Gaza et disposaient de chars dans la rue Salah al-Din, le principal axe nord-sud intérieur de l’enclave.

Le Hamas a déclaré avoir attaqué deux chars et bulldozers israéliens dans le nord-ouest de Gaza, ainsi que des troupes d’infanterie israéliennes près du terminal de Kerem Shalom, au sud de la bande de Gaza. Il ajoute qu’Israël « tente de séparer le nord de Gaza de son sud ».

L’Unicef, le fonds des Nations Unies pour l’enfance, a déclaré mardi que l’enclave était devenue « un cimetière pour des milliers d’enfants » et un « enfer pour tous les autres ». Il ajoute que Gaza ne fournit désormais que 5 pour cent de sa production normale d’eau et que les décès de nourrissons dus à la déshydratation constituent une menace croissante.

Plus de 8 500 Palestiniens ont été tués dans les bombardements israéliens sur la bande de Gaza, selon le ministère palestinien de la Santé à Gaza.

Plus de 1 400 personnes sont mortes dans l’attaque sanglante du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a déclenché la guerre, selon des responsables israéliens.

Signe du risque d’extension du conflit à la région, l’armée israélienne a annoncé mardi avoir intercepté un missile sol-sol tiré vers la ville méridionale d’Eilat « depuis la zone de la mer Rouge ».

Les Houthis, un mouvement rebelle aligné sur l’Iran qui contrôle le nord du Yémen, ont déclaré plus tard avoir lancé « un grand nombre de missiles et de drones » sur des cibles israéliennes.

Ils ont ajouté qu’il s’agissait de leur troisième attaque de ce type et qu’ils en mèneraient d’autres, appelant « les peuples arabe et islamique à [to] venir en aide à Gaza, à ses enfants et à ses femmes ».

L’armée israélienne a déclaré qu’il n’y avait « aucune menace ni risque pour les civils ».

Un responsable de Tsahal a ajouté qu’il s’agissait de la première utilisation du système de défense aérienne « Arrow » du pays depuis le début de la guerre. Plus tôt ce mois-ci, les États-Unis ont abattu 15 drones et quatre missiles de croisière tirés par les Houthis et se dirigeant vers Israël.

Un haut responsable de l’ONU a également averti cette semaine que la guerre « déborderait sur la Syrie ». . . a déjà commencé ».

S’adressant au Conseil de sécurité, Geir Pedersen, l’envoyé de l’ONU pour la Syrie, a souligné les récentes frappes aériennes contre les aéroports d’Alep et de Damas, largement considérées comme ayant été menées par les forces israéliennes. Il a également souligné les représailles des États-Unis contre ce qu’ils considèrent comme de multiples attaques contre leurs forces « par des groupes qui, selon eux, sont soutenus par l’Iran, y compris sur le territoire syrien ».

En outre, le conflit entre Israël et le Hamas a conduit à une recrudescence des hostilités à la frontière nord d’Israël avec le Liban, où les forces de Tsahal ont intensifié leurs tirs transfrontaliers avec le groupe militant Hezbollah soutenu par l’Iran ces dernières semaines.

