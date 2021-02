De violents affrontements font rage dans le centre du Yémen; des dizaines de morts

SANAA, Yémen (AP) – De violents combats entre les forces du gouvernement internationalement reconnu du Yémen et les rebelles houthis ont de nouveau fait rage dimanche, prolongeant une semaine de violence dans la province stratégique de Marib, ont déclaré des responsables yéménites. Avec des dizaines de morts, les combats ont jeté un doute majeur sur les efforts menés par l’ONU pour relancer les négociations pour mettre fin à des années de guerre civile.

Les rebelles soutenus par l’Iran au début du mois ont renouvelé leur attaque contre la province riche en pétrole, un bastion anti-Houthi détenu par le gouvernement internationalement reconnu. Mais ils ont fait face à une résistance acharnée et n’ont pas fait de progrès au milieu de lourdes causalités principalement de la part des Houthis, ont déclaré des responsables militaires des deux côtés.

La guerre au Yémen a commencé en 2014, lorsque les rebelles se sont emparés de la capitale, Sanaa, et d’une grande partie du nord du pays. Un gouvernement saoudien et soutenu par les États-Unis est intervenu des mois plus tard pour déloger les Houthis et restaurer le gouvernement internationalement reconnu. Le conflit a tué quelque 130 000 personnes et engendré la pire catastrophe humanitaire au monde.

Les rebelles cherchent à lutter contre le contrôle de Marib, en fermant la frontière sud de l’Arabie saoudite et en prenant le contrôle des champs pétrolifères de la province, ce qui leur donnerait une influence dans d’éventuelles négociations de paix.

Alarmée par la nouvelle poussée des Houthis, la coalition dirigée par l’Arabie saoudite a bombardé leurs convois en progression dans le désert tentaculaire autour de Marib. Il a également amené des forces de l’ordre au sol des provinces de Taiz et Shabwa, contrôlées par le gouvernement, ont indiqué les responsables.

Le bureau des médias des Houthis a rapporté mardi au moins 10 frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite à Marib, et deux autres frappes aériennes sur la province voisine de Jaw, que les rebelles utilisent comme base pour lancer leur dernière attaque à Marib.

Plus de 48 combattants ont été tués et plus de 120 ont été blessés au cours des deux derniers jours, principalement des Houthis, ont indiqué les responsables. Plus de deux douzaines d’autres auraient été tuées au début de l’attaque.

Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat car ils n’étaient pas autorisés à informer les médias.

Les combats pourraient causer des pertes civiles importantes s’ils s’étendaient aux zones urbaines de Marib. La province, qui abrite l’ancien barrage du Grand Marib, a servi de refuge à des centaines de milliers de Yéménites qui ont fui les offensives houthistes depuis le début de la guerre. Un épisode de violence l’année dernière a également déplacé des milliers de familles.

Les combats à Marib pourraient également contrecarrer les efforts renouvelés de l’ONU pour relancer les négociations entre les parties belligérantes. Ils n’ont pas mené de négociations de fond depuis 2019.

L’envoyé de l’ONU, Martin Griffiths, a déclaré la semaine dernière qu’il était «extrêmement préoccupé» par les hostilités à Marib, en particulier à un moment de «nouvel élan diplomatique», dans une référence apparente aux dernières mesures que l’administration du président américain Joe Biden a prises sur le conflit au Yémen.

Le président Joe Biden a braqué les projecteurs sur le conflit brutal, déclarant au début du mois que les États-Unis mettraient fin à leur soutien à l’offensive militaire dirigée par l’Arabie saoudite, y compris les ventes d’armes «pertinentes». L’administration a également décidé de lever la désignation de terroriste contre les Houthis, invoquant la nécessité d’atténuer la crise humanitaire au Yémen.

Les Houthis ont également récemment accéléré leurs attaques transfrontalières par des drones chargés d’explosifs contre l’Arabie saoudite, dans une tentative apparente de faire pression sur la coalition dirigée par l’Arabie saoudite pour qu’elle arrête ses bombardements aériens contre les rebelles à Marib et ailleurs au Yémen.

Le chef rebelle Mohammed Ali al-Houthi a appelé à l’arrêt des frappes aériennes de la coalition dirigée par l’Arabie saoudite en échange de l’arrêt des attaques de drones et de missiles houthis contre le royaume.

«Arrêter les bombardements en échange de (arrêter) les bombardements, nous sommes présents s’il y a de la gravité», a-t-il dit.

Magdy a rapporté du Caire.